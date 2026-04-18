Ministerio de la Juventud entrega becas Generación STEAM a jóvenes de la región Norte

Vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de la Juventud, Carlos Valdez junto a jóvenes beneficiarios de las Becas ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Juventud entregó este sábado 8,000 becas del programa Generación STEAM para la región Norte, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago de los Caballeros, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El acto contó con la presencia de jóvenes beneficiarios de las 14 provincias del Cibao, seleccionados para iniciar su proceso de formación académica en áreas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

Durante su intervención, la vicepresidenta destacó la importancia de oportunidades como estas, que buscan impulsar iniciativas que conecten a la juventud con oportunidades de crecimiento, alineadas con las demandas del mundo actual.

"Estas becas representan una puerta abierta para que nuestros jóvenes se formen en áreas estratégicas, desarrollen su talento y contribuyan al desarrollo de la República Dominicana desde la innovación y el conocimiento", expresó Peña, de acuerdo a un comunicado.

Asimismo, motivó a los beneficiarios a aprovechar al máximo esta oportunidad, resaltando que la educación y la preparación constante son herramientas clave para construir un mejor futuro, destacando que este acto responde a la visión del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, de preparar a la juventud dominicana para las grandes oportunidades.

Durante el acto, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, señaló que este programa responde a la necesidad de conectar a la juventud dominicana con oportunidades de formación en áreas de alta demanda en el mercado laboral actual.

"Estamos enfocados en crear oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en sectores estratégicos, alineados con las demandas de una economía cada vez más tecnológica e innovadora", expresó.

La iniciativa busca fortalecer el acceso a programas de postgrado y educación continua, tomando como base los levantamientos realizados a través de las jornadas Juventud con B de Barrio y los estudios de la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventudes (UESJ), que evidencian un creciente interés de los jóvenes en áreas tecnológicas, innovación y análisis de datos.

Las becas son otorgadas en alianza con instituciones académicas internacionales como la Universidad Católica de Manizales, Universidad Santander, European Business School (EUDE), Spain Business School y Formato Educativo Escuela de Negocios.

Alcance nacional

Esta entrega forma parte del alcance nacional del programa Generación STEAM, impulsado por el Ministerio de la Juventud, tras una primera etapa realizada en Santo Domingo, el Distrito Nacional y las regiones Sur y Este.