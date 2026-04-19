Abinader inaugura Escuela Básica Espejo La Milagrosa en Santo Domingo Este

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, con una inversión de 121,799,570.63 millones de pesos, e incluye espacios como canchas mixtas, gradas, biblioteca, área cívica y otras áreas complementarias. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, un plantel con capacidad para 840 estudiantes del nivel Primario, en el sector Cancela-La Ureña.

El centro educativo dispone de 24 aulas, de las cuales tres están destinadas al nivel Inicial, y forma parte de las acciones del Gobierno para ampliar la cobertura del sistema público y mejorar las condiciones de aprendizaje.

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, con una inversión de 121,799,570.63 millones de pesos, e incluye espacios como canchas mixtas, gradas, biblioteca, área cívica y otras áreas complementarias.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la entrega responde a las necesidades de la comunidad y reafirma el compromiso oficial con una educación de calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-19-at-41505-pm-81e59090.jpeg Luis Miguel De Camps, ministro de Educación. (FUENTE EXTERNA)

"Cada escuela que entregamos es mucho más que un conjunto de aulas. Es un espacio donde se construyen oportunidades, donde se forman ciudadanos y donde comienza a tomar forma el futuro de nuestro país", aseguró.

Sostuvo que cada centro inaugurado representa una oportunidad para el desarrollo de los estudiantes y el fortalecimiento del sistema educativo.

En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Emely Mary Rodríguez Ramírez valoró la nueva infraestructura, al considerar que permitirá mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar las oportunidades educativas.

Autoridades locales y comunitarios calificaron la obra como un avance para el sector, al facilitar el acceso a una educación digna en esa demarcación