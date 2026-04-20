La Comisión Ejecutiva Nacional de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) hizo un llamado al magisterio nacional para que los docentes que participaron en la evaluación de este lunes 20 de abril vuelvan a presentarse el próximo viernes 24 para repetirla, debido a las "incidencias técnicas" registradas durante la jornada.

La comisión está integrada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted).

La comisión explicó que, aunque los inconvenientes detectados fueron atendidos y resueltos por los equipos técnicos desplegados a nivel nacional, se decidió por consenso repetir la aplicación de la prueba a quienes acudieron en esta fecha, con el objetivo de "garantizar la transparencia y equidad del proceso", informó el Minerd a través de una nota de prensa.

En ese sentido, reiteró que todos los docentes convocados para el 20 de abril deberán asistir nuevamente el día 24, independientemente de si lograron completar la evaluación o no.

Incidencias presentadas

Durante la jornada de este lunes, se registraron fallas operativas vinculadas principalmente a la plataforma digital utilizada para la aplicación del Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), así como retrasos en el acceso y validación de credenciales en algunos centros sede.

Estas situaciones motivaron la intervención inmediata de los equipos técnicos desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo personal especializado en sistemas y en la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC), que operaron de manera continua para restablecer el servicio.

Reacciones oficiales y llamado a los docentes

Como parte de las medidas adoptadas, se realizaron extensiones de tiempo en varios centros y reorganización de grupos para permitir que los docentes pudieran completar la prueba. No obstante, las autoridades determinaron que, para asegurar condiciones homogéneas para todos los participantes, lo más adecuado era convocar nuevamente a quienes acudieron el lunes.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D´ Óleo, destacó que el proceso ha estado bajo un monitoreo permanente, con equipos técnicos trabajando 24/7 tanto en el territorio como en la plataforma digital. "Tenemos equipos técnicos en el interior del país, a nivel de plataforma y en la Dirección de Tecnología, que han estado dando seguimiento continuo a todo el proceso", precisó.

Julio Canelo, secretario general de la ADP y coordinador nacional de la Evaluación del Desempeño Docente, reiteró el llamado a los maestros a asistir nuevamente en la fecha indicada. Subrayó que, aunque las incidencias fueron resueltas, la repetición de la prueba busca asegurar igualdad de condiciones para todos los evaluados.

Centros habilitados en todo el país

La evaluación se desarrolla en 123 centros sede habilitados en todo el país, con la participación de aproximadamente 115 mil docentes. Esta etapa corresponde al ERP, un componente clave dentro del proceso de evaluación del desempeño docente que tiene como finalidad medir las competencias profesionales del personal educativo mediante situaciones estructuradas que simulan escenarios reales del aula.

El proceso se realiza de manera presencial, pero a través de una plataforma digital en la que los docentes deben validar su identidad y acceder con credenciales previamente asignadas.

La comisión confirmó que el cronograma general de evaluación continúa sin modificaciones para los demás docentes convocados en los días siguientes, al tiempo que insistió en que quienes fueron evaluados el lunes 20 deben presentarse obligatoriamente el viernes 24 de abril para repetir la prueba en condiciones óptimas.