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Evaluación Desempeño Docente
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ADP califica como "falta de planificación y previsión" fallo de plataforma en evaluación docente

El gremio de maestros afirma que el Minerd no consideró los problemas de conectividad en regiones remotas

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    ADP califica como falta de planificación y previsión fallo de plataforma en evaluación docente
    La falla ocurrió en la quinta prueba de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD). (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) culpó este martes al Ministerio de Educación (Minerd) del colapso de la plataforma de Internet que sostenía la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD).

    En ese contexto, el gremio señaló que, "el Minerd no hizo las pruebas necesarias a ese sistema que, iba a interconectar a miles de maestros y servidores del sistema educativo nacional".

    "La ADP califica como una falta de planificación y de previsión del Ministerio de Educación el colapso de la quinta etapa de la evaluación de desempeño"Menegildo de la RosaSecretario de Comunicación y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo de ADP

    Afirmó que el Ministerio está consciente de los problemas de conectividad que tiene el país, sobre todo, en regiones remotas como el sur y la zona fronteriza.

    "Todo parece indicar que el ministerio no hizo la prueba de estrés que debió hacerle a la plataforma pensando en la conectividad de miles de maestros al mismo tiempo que iba a estresar la plataforma", añadió.

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    • Indicó que la ADP llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación para, en el menor tiempo posible, reiniciar la quinta etapa de la evaluación.

    Dijo que esta dependencia estatal está haciendo la programación y ajustando la conectividad de Internet, para que los exámenes de la quinta etapa puedan reiniciarse.

    Propuesta de etapas simultáneas

    El gremio añadió que le hizo una propuesta al Ministerio para que, de manera simultánea, se pueda llevar a cabo la sexta etapa que corresponde a la observación de la clase y que envuelve al 50 o al 55 % del magisterio.

    "Que se lleve también entonces con nicho más reducido, si es posible la quinta etapa, que envuelve a psicólogos, orientadores, coordinadores pedagógicos, dinamizadores, bibliotecarios y directores de centro", sugirió.

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