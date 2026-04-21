Aplazan convocatoria para evaluación de docentes tras fallos técnicos en el sistema

Fachada del edificio del Ministerio de Educación. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva de la Evaluación de Desempeño Docente informó que la convocatoria prevista para este martes quedó sin efecto para los docentes del nivel secundario, coordinadores pedagógicos y orientadores, con el objetivo de realizar ajustes y mejoras en el proceso correspondiente a la quinta etapa de la jornada evaluativa.

La decisión fue adoptada por consenso entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), ante la necesidad de intervenir la plataforma tecnológica que sustenta esta fase.

En ese sentido, la comisión precisó que los docentes convocados, especialmente del primer ciclo del nivel secundario, así como coordinadores pedagógicos, orientadores y subdirectores, no deberán presentarse hasta nuevo aviso, cuando se comuniquen las nuevas fechas de evaluación.

Indicó que el aplazamiento responde a una revisión técnica integral del sistema, con miras a fortalecer las etapas subsiguientes del proceso y asegurar condiciones adecuadas para todos los participantes.

Las autoridades exhortaron a los docentes a mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se informarán oportunamente las nuevas fechas de aplicación.

Fallas provocaron caos previo

La suspensión de la jornada ocurre luego de múltiples inconvenientes registrados el día anterior, que impidieron el desarrollo normal de la evaluación en distintos puntos del país.

Desde primeras horas de ayer, lunes, educadores reportaron dificultades para ingresar al sistema, interrupciones inesperadas durante la prueba y problemas de conectividad en varios centros, lo que generó frustración e incertidumbre entre los convocados.