UASD destaca avances en la formación artística de la Facultad de Artes

La decana de la Facultad de Artes Arelis Subero Maceo. ( FUENTE EXTERNA )

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó los avances alcanzados durante la gestión 2022-2026, destacando el fortalecimiento de su estructura académica, institucional y su proyección nacional e internacional.

La gestión, alineada con el eje de consolidación académica e institucional del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, ha estado orientada a robustecer los pilares de docencia, investigación y extensión, integrando además áreas clave como la administración, el desarrollo institucional y la internacionalización.

Detalla una nota de prensa que durante este período, la Facultad ha trabajado de manera sostenida en la mejora de la calidad docente, el impulso al postgrado y la investigación, así como en la promoción de actividades culturales y artísticas que fortalecen el vínculo con la sociedad.

La decana, Arelis Subero Maceo, agradeció el respaldo de las autoridades universitarias, docentes, personal administrativo y estudiantes, destacando su papel en la consolidación de una facultad dinámica, innovadora y comprometida con la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/352295c9-538a-4d44-ab57-d288c178b030-540a96ac.jpg La Facultad de Artes informó del avance en el rediseño curricular con la revisión de 27 planes de estudio. (FUENTE EXTERNA)

Entre los principales logros se destacan la reestructuración de la empresa productiva Graduartes, la creación del Instituto de Investigación de las Artes (INARTES) y la publicación de dos ediciones de la revista In-Artes. Asimismo, se resalta la inclusión de las artes en el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT).

En el ámbito académico, la Facultad avanzó en el rediseño curricular con la revisión de 27 planes de estudio, además de ampliar su oferta en grado y cuarto nivel. También se llevaron a cabo congresos, simposios, exposiciones y talleres que fortalecieron la interacción con el entorno cultural y social.

La institución reafirmó su posicionamiento como la única en el país que reúne todas las disciplinas artísticas en su oferta académica y en su estructura conformada por el Decanato, el Vicedecanato y siete escuelas especializadas.

Estas son Crítica e Historia del Arte, Publicidad, Teatro y Danza, Música, Cine, TV y Fotografía, Diseño Industrial y Moda, y Artes Plásticas.