UASD destaca avances en la formación artística de la Facultad de Artes
La institución impulsa rediseño curricular, investigación y cooperación internacional en sus siete escuelas
La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó los avances alcanzados durante la gestión 2022-2026, destacando el fortalecimiento de su estructura académica, institucional y su proyección nacional e internacional.
La gestión, alineada con el eje de consolidación académica e institucional del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, ha estado orientada a robustecer los pilares de docencia, investigación y extensión, integrando además áreas clave como la administración, el desarrollo institucional y la internacionalización.
Detalla una nota de prensa que durante este período, la Facultad ha trabajado de manera sostenida en la mejora de la calidad docente, el impulso al postgrado y la investigación, así como en la promoción de actividades culturales y artísticas que fortalecen el vínculo con la sociedad.
- La decana, Arelis Subero Maceo, agradeció el respaldo de las autoridades universitarias, docentes, personal administrativo y estudiantes, destacando su papel en la consolidación de una facultad dinámica, innovadora y comprometida con la sociedad.
Entre los principales logros se destacan la reestructuración de la empresa productiva Graduartes, la creación del Instituto de Investigación de las Artes (INARTES) y la publicación de dos ediciones de la revista In-Artes. Asimismo, se resalta la inclusión de las artes en el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCyT).
En el ámbito académico, la Facultad avanzó en el rediseño curricular con la revisión de 27 planes de estudio, además de ampliar su oferta en grado y cuarto nivel. También se llevaron a cabo congresos, simposios, exposiciones y talleres que fortalecieron la interacción con el entorno cultural y social.
La institución reafirmó su posicionamiento como la única en el país que reúne todas las disciplinas artísticas en su oferta académica y en su estructura conformada por el Decanato, el Vicedecanato y siete escuelas especializadas.
Estas son Crítica e Historia del Arte, Publicidad, Teatro y Danza, Música, Cine, TV y Fotografía, Diseño Industrial y Moda, y Artes Plásticas.