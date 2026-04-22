Suspenden la docencia este jueves en Puerto Plata y Espaillat por alerta roja

Una maestra imparte clases a estudiantes del nivel primario. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Educación (Minerd) dispuso la suspensión de la docencia para este jueves en las provincias de Puerto Plata y Espaillat, luego de que ambas demarcaciones fueran colocadas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ante las condiciones meteorológicas que afectan al país.

La institución también instruyó a las direcciones regionales, distritales y a los centros educativos ubicados en provincias bajo alerta amarilla a tomar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables, conforme evolucione la situación climática.

Entre las disposiciones se incluye la evaluación constante de riesgos y la facultad de suspender las clases en aquellas localidades donde las condiciones del tiempo representen peligro para estudiantes y personal educativo.

El Minerd exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

De acuerdo con el COE, la alerta roja implica un alto riesgo para la población ante la inminencia o el impacto de fenómenos adversos, lo que requiere la aplicación inmediata de medidas de protección.

En tanto, la alerta amarilla indica un nivel de riesgo moderado que podría aumentar, por lo que se recomienda precaución, mientras que la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento, sin que represente peligro inmediato.

Provincias en alerta

En alerta amarilla se encuentran Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.

Mientras que en alerta verde figuran San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, el Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.