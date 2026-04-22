Politécnico Loyola inaugura Ingenium 2026 con más de 100 proyectos de innovación

Inauguración de la feria técnica de innovación Ingenium 2026 del Politécnico Loyola. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Politécnico Loyola dejó inaugurada este martes 22 de abril la vigésimo quinta edición de la Feria Técnica de Creatividad e Innovación Ingenium 2026, que reúne 123 proyectos estudiantiles.

La muestra se desarrolla en el Auditorio Mayor de la institución y estará abierta al público hasta el sábado 25 de abril.

Bajo el lema "Marea STEAM: innovación para un planeta azul", la feria exhibe iniciativas de estudiantes de los niveles primario, secundario y superior, enfocadas en la solución de problemáticas ambientales, con énfasis en la protección de los océanos y el cambio climático. También participan proyectos de otras instituciones educativas del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-30556-pm-e7fd1da1.jpeg Feria Técnica de Creatividad e Innovación Ingenium 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/whatsapp-image-2026-04-22-at-30552-pm-2355d607.jpeg Feria Técnica de Creatividad e Innovación Ingenium 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Proyectos enfocados en el medio ambiente

En su edición número 25, Ingenium consolida un cuarto de siglo como plataforma de innovación educativa, evolucionando de una muestra técnica a un espacio que vincula la formación académica con soluciones a desafíos reales.

Durante el acto inaugural, el rector del IPL, padre José Victoriano, S.J., resaltó el papel de la educación técnica en el desarrollo nacional.

"Este es el momento de la educación técnica en la República Dominicana, y Loyola no solo acompaña ese momento: lo lidera", expresó.

Mensaje de innovación y transformación

Asimismo, llamó a fortalecer la articulación entre educación, sector productivo y Estado.

En el acto también fue compartido un mensaje del sacerdote jesuita Roberto Jaramillo, quien destacó que "la innovación más grande no es la que gana premios, sino la que transforma vidas".

La conferencia magistral estuvo a cargo de la bióloga marina Andrea Valcárcel Abud, quien abordó el rol de la innovación científica en la protección de los ecosistemas marinos.

En representación de los estudiantes, Mery Ellen González Rivera afirmó que la feria es un espacio para compartir aprendizajes y propuestas de futuro.

Celebración de 25 años de Ingenium

Ingenium se celebra desde el año 2000 y, en 2026, arriba a sus 25 años promoviendo la integración de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) para el desarrollo de soluciones a problemáticas del entorno.