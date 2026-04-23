Minerd mantiene suspensión de docencia para este viernes en Espaillat y Puerto Plata por lluvias

Las lluvias han alterado el desarrollo del calendario escolar. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó la noche de este jueves que continúa la suspensión de docencia para mañana viernes en las provincias de Puerto Plata y Espaillat, las cuales han sido declaradas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las fuertes lluvias que afectan a sus comunidades por las condiciones meteorológicas actuales.

La cartera educativa también reiteró a los directores regionales, distritales y de centros educativos a mantener las medidas preventivas en las demarcaciones en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución del clima.

La entidad sostuvo - en una nota de prensa- que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.

Este jueves esas provincias tampoco impartieron docencia por la misma razón.

En ese sentido, instó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

El Minerd explicó que, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias, la alerta roja se declara cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.

Asimismo, recordó que el organismo establece la alerta amarilla cuando existe una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta, y tomar precauciones.

De igual forma, indicó que la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.