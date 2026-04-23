Minerd: deserción escolar en secundaria bajó de 6.3 % a 5.7 % entre 2020 y 2025

Entre las medidas adoptas por el Ministerio de Educación está el fortalecimiento de la educación técnica. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este jueves que la tasa de abandono escolar en el nivel secundario se redujo en los últimos cinco años, al pasar de 6.3 % en 2020–2021 a 5.7 % en 2024–2025.

Dijo que los porcentajes reflejan una evolución favorable del indicador y una mejora en la capacidad del sistema para sostener la permanencia de los estudiantes dentro del año escolar.

"Este comportamiento se observa en paralelo con un fortalecimiento progresivo de las tasas de promoción en el nivel secundario, evidenciando que cada vez más estudiantes no solo permanecen en el sistema, sino que avanzan de grado de manera continua", explicó el Minerd en un comunicado, luego de que un informe de distintos organismos evidenciara que, desde el año 2017, más de 52 mil adolescentes han abandonado la escuela.

Señaló que la tasa de abandono escolar en el nivel secundario pasó de 6,3 % en 2020–2021 a 5,7 % en el periodo 2024–2025, lo que considera como una evolución favorable del indicador y una mejora en la capacidad del sistema para sostener la permanencia de los estudiantes dentro del año escolar.

Asimismo, señaló que esto constituye un incremento en la promoción, un indicador que define como clave en la

para desarrollar

más estables y menores niveles de rezago.

Estrategia priorizada

Para hacer frente a la problemática, el Minerd indicó que se dispuso una hoja de ruta para priorizar la retención escolar como uno de los ejes centrales de la política educativa, con acciones orientadas a ampliar oportunidades, mejorar la calidad y fortalecer el acompañamiento a lo largo de todo el proceso formativo.

Además, señaló que la retención de los estudiantes en el nivel secundario forma parte de las metas priorizadas por la actual gestión de gobierno.

En ese sentido, la entidad afirmó que ha fortalecido la educación técnico-profesional y de artes, con miras a ampliar su cobertura para transformarla en una alternativa formativa que conecte la escuela con oportunidades reales de inserción laboral.

"Estas modalidades han demostrado una mayor capacidad de retención, al ofrecer a los estudiantes trayectorias más pertinentes y alineadas con sus intereses", precisó.

Otras de las iniciativas señaladas por el Minerd para reducir la tasa de deserción es "Secundaria Avanza", un programa orientado a mejorar la calidad, equidad y pertinencia en el bachiller y fortalecer el ingreso, la permanencia y la reinserción de estudiantes entre 12 y 17 años.

Además, destacó la campaña "Yo elijo aprender", creada para promover la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas que no han completado su formación académica, con el objetivo de garantizar oportunidades de desarrollo personal, social y laboral en todo el territorio nacional.

De igual manera, indicó que el sistema educativo ha incorporado enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje activo, promoviendo el desarrollo de proyectos, ferias estudiantiles y experiencias de emprendimiento, con el propósito de reforzar el vínculo del estudiante con el proceso educativo, favoreciendo su permanencia y participación.

Qué dice el estudio

El estudio "Discontinuidad en la educación secundaria en República Dominicana" de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), establece que los niveles de deserción en el país oscilan entre aproximadamente 31 % y 48 %. También evidenció que casi el 87 % de los estudiantes que abandonan la escuela provienen del sector público.

De acuerdo con el informe, las regionales educativas de Santo Domingo registran las menores tasas de abandono (31 %–33 %). En contraste, las correspondientes a Mao, Higüey y Montecristi presentan proporciones cercanas al 50 %, por lo que existen mayores niveles de vulnerabilidad educativa.