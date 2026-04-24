Intec y Miami Dade College firman convenio para fortalecer el uso ético de la IA

El rector del Intec, Arturo Del Villar (izq.), y la presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega (der.), durante la firma del convenio de colaboración para fortalecer la formación de la IA. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y Miami Dade College (MDC) firmaron este viernes un convenio de colaboración con el objetivo de potenciar las capacidades del profesorado, estudiantado y personal administrativo en el uso de la inteligencia artificial (IA), y fomentar la reflexión sobre las responsabilidades éticas, sociales e institucionales relacionadas con esta tecnología.

A través de una nota de prensa, las instituciones indicaron que el acuerdo busca también promover el intercambio de ideas, conocimientos especializados y mejores prácticas sobre la educación en IA, la transformación digital y la innovación responsable.

El convenio fue suscrito por el rector del Intec, Arturo Del Villar, y la presidenta de MDC, Madeline Pumariega, en el marco de eMerge Americas y se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miami Beach.

Fortalecimiento de capacidades

El programa de capacitación se inserta dentro de la apuesta de la universidad de crear un Centro de Inteligencia Artificial (CIA-Intec), mediante el cual la academia se propone ser el epicentro de la innovación en Inteligencia Artificial en la República Dominicana y el Caribe, impulsando el desarrollo tecnológico, económico y social a través de la investigación de clase mundial, la formación y la creación de soluciones de IA éticas y de alto impacto.

La colaboración entre Intec y MDC incluye dos componentes principales:

Capacitación de formadores: beneficiará a un grupo de 40 docentes y colaboradores del Intec con un programa intensivo de 12 horas, y cuatro semanas, que les permitirá diseñar, integrar y aprovechar éticamente la inteligencia artificial en sus programas académicos. Clínicas de IA dirigidas a profesionales y empresarios: se trata de un modelo educativo semipresencial de cuatro semanas de duración, diseñado para promover un alto nivel de competencia en IA aplicada.