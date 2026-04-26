El gobierno inaugura dos centros educativos en Río San Juan

Una de las escuelas inauguradas este domingo por el gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, dejó inaugurados dos centros educativos en comunidades el municipio Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, como parte de su plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar. Ambos impactarán a más de 680 estudiantes.

Se trata del Liceo Copeyito y la Escuela Primaria Raquel de la Rosa Faña, ambos proyectos que permanecieron inconclusos durante más de una década y que fueron terminados en menos de un año a través del plan "Aulas 24/7-365", impulsado por el Ministerio de Educación.

El Liceo Copeyito, inaugurado directamente por el mandatario, beneficiará a más de 280 estudiantes y cuenta con aulas modernas, laboratorios, enfermería y espacios deportivos, indica una nota de prensa de la Presidencia.

De manera simultánea, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la apertura de la Escuela Primaria Raquel de la Rosa Faña, ubicada en la comunidad El Edén, la cual impactará a más de 400 alumnos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-26-at-53145-pm-2746d200.jpeg Luis Miguel De Camps, ministro de Educación. (FUENTE EXTERNA)

En las palabras centrales, De Camps, dijo que la entrega del plantel escolar responde a la necesidad de acompañar a los estudiantes en un espacio en el cual se construyen las bases para el futuro, donde "se despertarán vocaciones, se comenzarán a construir los proyectos de vida de cientos y cientos de niñas y de niños de esta comunidad".

Llamó a las familias de Río San Juan a hacerse parte de la vida de la escuela acompañando el proceso educativo y a los estudiantes a llenar las aulas con sus sueños, con disciplina y compromiso.

Inversión y alcance

La escuela primaria dispone de 17 aulas, biblioteca, cancha y áreas de uso múltiple, con una inversión superior a los 96 millones de pesos. Ambos centros buscan mejorar las condiciones de enseñanza y ampliar el acceso a educación de calidad en la zona.

Las autoridades destacaron que estas inauguraciones responden a la necesidad de saldar una deuda histórica con comunidades que esperaban desde hace años la conclusión de estas obras educativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-26-at-53150-pm-04321775.jpeg El mandatario Luis Abinader (c) corta la cinta de honor. (FUENTE EXTERNA)

Impacto en la comunidad

Con la entrega de estos planteles, estudiantes, docentes y personal administrativo contarán con espacios adecuados para el desarrollo académico, lo que contribuirá a fortalecer el sistema educativo público en Río San Juan.

Durante los actos participaron autoridades locales, legisladores y representantes de distintas instituciones, quienes valoraron las obras como un impulso significativo para el desarrollo educativo de la región.