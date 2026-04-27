Pucmm celebra congreso internacional de filosofía sobre poder y ciudadanía

Celebración del IV Congreso Internacional Estudiantil de Filosofía en la PUCMM. ( FUENTE EXTERNA )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), a través de su Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, celebró el IV Congreso Internacional Estudiantil de Filosofía, los días 26 y 27 de marzo de 2026, consolidándose como un espacio académico para la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinario.

Bajo el lema "Poder, saber y ciudadanía", esta edición estuvo dedicada a conmemorar los 40 años del fallecimiento del filósofo francés Michel Foucault, cuya obra sigue siendo clave para comprender las dinámicas del poder en las sociedades contemporáneas, indica un comunicado de la academia.

El congreso reunió a cerca de 250 participantes entre estudiantes, docentes e invitados nacionales e internacionales, quienes durante dos intensas jornadas participaron en conferencias magistrales, ponencias estudiantiles y espacios de debate académico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-27-at-95333-am-1-34ec80ee.jpeg Celebración del IV Congreso Internacional Estudiantil de Filosofía en la PUCMM. (FUENTE EXTERNA)

Un congreso que fortalece el pensamiento crítico y el protagonismo estudiantil

El congreso se proyectó como un espacio vivo de formación, donde el estudiante ocupa el centro del quehacer académico.

A través de la presentación de investigaciones, discusiones en mesas temáticas y síntesis colectivas, los participantes abordaron problemáticas actuales relacionadas con la educación, la política, la salud, la justicia y la cultura.

Este enfoque permitió comprender el poder no solo como una estructura jerárquica, sino como una red compleja de relaciones que atraviesa la vida cotidiana, las instituciones y la construcción de las subjetividades.

Aportes académicos de alto nivel internacional

El evento contó con la participación de destacadas figuras del pensamiento contemporáneo, entre ellas el doctor Iván Gatón, la doctora María Tocino (Universidad de Salamanca) y la filósofa española Victoria Camps, quien tuvo a su cargo la conferencia magistral de clausura.

Sus intervenciones ofrecieron marcos teóricos de alto nivel que enriquecieron las discusiones desarrolladas en los distintos ejes temáticos, permitiendo a los estudiantes dialogar con perspectivas académicas de alcance global.

Temas que interpelan la realidad contemporánea

A lo largo del congreso se abordaron temas de gran relevancia para el mundo actual, tales como la posverdad, la biopolítica, la construcción de la subjetividad, el papel de las instituciones y los desafíos éticos en el ejercicio profesional.

Estos ejes temáticos permitieron a los participantes cuestionar críticamente lo que muchas veces se presenta como "normal" o "natural", promoviendo una actitud reflexiva frente a las dinámicas sociales y culturales del siglo XXI.

Una apuesta por la ciudadanía y la cultura de paz

Más allá del ámbito estrictamente académico, el congreso reafirmó el compromiso de la PUCMM con la formación de ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la transformación social.