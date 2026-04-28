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feria científica
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Estudiantes exhiben talento e innovación en feria científica Stem de un centro educativo en Santiago

Los alumnos pertenecen a la escuela Hermano Miguel, ubicada en el sector El Ejido

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Estudiantes exhiben talento e innovación en feria científica Stem de un centro educativo en Santiago
Estudiantes del centro educativo Hermano Miguel, ubicado en el sector El Ejido de Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Con una destacada muestra de creatividad e innovación, los estudiantes del centro educativo Hermano Miguel, ubicado en el sector El Ejido de Santiago, celebraron este martes la séptima edición de su feria científica Stem, un evento que reúne proyectos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Pablo Meléndez, coordinador general del evento, explicó que esta actividad forma parte de un modelo educativo basado en competencias que busca incentivar el aprendizaje práctico en los estudiantes.

  • Destacó que la metodología Stem permite a los jóvenes desarrollar habilidades de manera dinámica, despertando su vocación científica y tecnológica desde temprana edad.

Durante la feria, los asistentes pueden recorrer ocho módulos temáticos, cada uno compuesto por diferentes cubículos donde se presentan experimentos y proyectos

El coordinador señaló que los estudiantes han desarrollado modelos experimentales y tecnológicos, incluyendo proyectos de robótica.

Proyecto innovador de lavador de vehículos

Meléndez valoró el entusiasmo de los participantes, quienes, según indicó, se involucran completamente en el proceso de investigación y creación.

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Uno de los proyectos presentados fue un lavador de vehículos en miniatura. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Uno de los proyectos presentados fue un lavador de vehículos en miniatura, diseñado por estudiantes de secundaria. El sistema funciona mediante sensores de movimiento conectados a una batería de 12 voltios, activando el mecanismo de limpieza al detectar el paso de un vehículo a escala.

Los estudiantes explicaron que el prototipo busca optimizar el uso del agua, ya que incorpora un sistema que regula la cantidad utilizada durante el proceso, contribuyendo así al ahorro del recurso.

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Infografía
La metodología Stem permite a los estudiantes desarrollar habilidades de manera dinámica. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.