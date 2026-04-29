Arrestan a profesor acusado de agresión sexual contra alumna menor de edad

En 2024, el Minerd reportó unos 30 casos de acoso sexual de parte de profesores.

Las autoridades detuvieron a un profesor de matemáticas del Instituto Politécnico Víctor Estrella Liz (ubicado en el Distrito Nacional y conocido como La Perito) acusado de agresión sexual contra una estudiante menor de edad, en un caso que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.

Al imputado, identificado como Inocencio Lebrón Montero, lo arrestaron el pasado 22 de abril y permanece bajo custodia preventiva en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción, pautada inicialmente para el 24 de abril, la aplazaron para el próximo 2 de mayo tras una solicitud de la defensa, que alegó más tiempo para preparar el proceso.

Según el expediente, los hechos ocurrieron el 10 de mayo, cuando el docente se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente. La investigación señala que el imputado desarrolló un acercamiento progresivo hacia la estudiante mediante mensajes de carácter personal, hasta generar una relación de confianza que luego derivó en conductas inapropiadas.

De acuerdo con la denuncia formal —presentada el 27 de enero por la madre de la adolescente— Lebrón Montero ejerció presión emocional sobre la menor para obtener interacciones de carácter íntimo, pese a la negativa de la joven. El expediente también refiere un encuentro fuera del entorno escolar en el que, según la parte querellante, se produjeron tocamientos de naturaleza sexual.

El Ministerio Público acusa al docente de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano, relacionados con agresión sexual y atentado al pudor, así como el artículo 396 de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes, que sanciona el abuso físico, psicológico y sexual contra de menores de edad.

Posición de la ADP

Consultada por Diario Libre sobre el caso, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó que mantiene una posición de "rechazo y condena" frente a cualquier acto de abuso o acoso sexual contra estudiantes en centros educativos públicos.

La organización sostuvo que este tipo de hechos atenta contra la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes, y recordó que en ocasiones anteriores respaldó medidas disciplinarias e incluso la expulsión de miembros del gremio vinculados a procesos judiciales por violencia o abuso contra estudiantes.

La ADP señaló que en distintos puntos del país se registraron casos similares que derivaron en investigaciones penales y sanciones administrativas contra docentes. Entre ellos, mencionó hechos ocurridos en provincias como San Pedro de Macorís y La Altagracia.

Otros hechos

En noviembre, las autoridades investigaron una acusación por agresión sexual contra una estudiante de 13 años en una escuela del municipio Quisqueya, en San Pedro de Macorís. Por ese caso sometieron a la justicia a dos docentes señalados en la investigación del Ministerio Público.

Ese mismo año y provincia, también trascendió el sometimiento de otro maestro acusado de mantener conversaciones inapropiadas con una alumna menor de edad y presuntamente enviar contenido sexual explícito a través de medios digitales.

Asimismo, en 2024 la Fiscalía de La Altagracia obtuvo una condena de 20 años de prisión contra el profesor John Kelly Martínez por el abuso y muerte de la adolescente Esmeralda Richiez Martínez, en un hecho ocurrido en el distrito municipal La Otra Banda, en Higüey.

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Durante ese año, el Ministerio de Educación (Minerd) informó sobre la desvinculación y suspensión por acoso sexual de más de 30 docentes en el año escolar 2023-2024.

Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales del Minerd, "el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con cinco y en Santiago, Regional 08, con cuatro".

Este medio intentó obtener una reacción oficial del Politécnico Víctor Estrella Liz, pero representantes del centro indicaron no tener información sobre el proceso. También se solicitó una posición al Minerd, sin que hasta el momento se recibiera una respuesta oficial.

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Indhira Suero Acosta Periodista y docente universitaria, creadora de la columna Negrita Come Coco. Es exbecaria Fulbright y posee una maestría de la Universidad del Sur de la Florida. Entre sus coberturas se destacan historias sobre derechos humanos, migración, género y temas del Caribe.