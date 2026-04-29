Supérate e Infotep gradúan 55 padres en el cuidado y apoyo para personas con discapacidad

Graduados del "Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad". ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate graduó este miércoles 55 personas de la primera cohorte del "Curso de Cuidados y Apoyo para Persona con Discapacidad", impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Este primer grupo de personas, lo integran madres y padres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes recibieron formación especializada como parte de la coordinación interinstitucional entre Supérate, el Infotep y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

Los participantes recibieron formación y capacitación especial en brindar apoyo personal e individual a personas con discapacidad ofreciendo asistencia en sus actividades diarias, promoviendo al mismo tiempo su autonomía e independiente.

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La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que esta graduación constituye un hito relevante en el reconocimiento del rol del cuidado como un componente clave dentro de los sistemas de protección social, en coherencia con la promoción del bienestar, la autonomía y la inclusión social.

La entidad informó que, de los graduados, 42 han sido remunerados con un pago de 20 mil pesos por su labor social.

De igual modo, Jiménez añadió. "Supérate está dando un paso al contratar a estas madres y padres para que sigan ejerciendo esa labor al tiempo que cuidan también cubrir sus necesidades".

De su lado, la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, afirmó que los 55 participantes que reciben certificados de Cuidadores Personales recibieron formación y capacitación especial en brindar apoyo personal e individual a personas con discapacidad, en coherencia con la promoción de su autonomía, vida independiente y su inclusión social.

"Se les formó para que puedan ayudar en la parte de higiene, alimentación y cuidado permanente", detalló Pineda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-125214-pm-c91cca01.jpeg Madre recibiendo certificado de graduación (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Reacciones

El presidente del Conadis, Benny Metz, sostuvo que este curso, diseñado para el cuidado personal de personas con discapacidad, representa un paso significativo en la formación de capital humano comprometido con la inclusión y la atención digna.

Devora Catageno, madre de un niño con autismo, compartió su experiencia y resaltó la importancia de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. Indicó que, en ocasiones, se les suele limitar en cosas que pueden realizar por sí mismas.

"Hay que saber comprenderlos; ellos tienen sus propios gustos y su manera de hacer las cosas. En el curso se nos enseñó cómo asistirlos sin afectar su independencia", expresó Catageno.

Mientras, la señora Rosainy Martínez, en representación de las madres y padres cuidadores, expresó: "Decidimos prepararnos y crecer porque entendimos que el amor es fundamental, pero también que nuestros hijos e hijas merecen cuidados con conocimiento, con técnicas y con profesionalismo".