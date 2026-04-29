Minerd suspende la docencia en Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde por alerta roja

Las lluvias han alterado el desarrollo del calendario escolar en algunas provincias del país. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación (Minerd) suspendió la docencia este jueves en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde, declaradas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las fuertes lluvias provocadas por una vaguada asociada a un sistema frontal.

La cartera educativa instó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a mantener medidas preventivas en las provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución del clima.

La institución sostuvo -en una nota de prensa- que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.

En ese sentido, llamó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Los niveles de alerta

El Minerd recordó que, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la alerta roja se declara cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.

La alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta, y tomar precauciones.

De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.