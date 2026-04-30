Ministro de Educación se reúne con directores distritales para preparar el año escolar 2026-2027

Durante el encuentro también se abordaron temas como la infraestructura escolar, el mantenimiento de los planteles, la evaluación del desempeño docente y la gestión de cupos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este jueves un encuentro con directores de las 18 Regionales y los 122 Distritos Educativos del país, con el propósito de fortalecer la planificación de cara al inicio del año escolar 2026-2027.

Durante la jornada, el funcionario destacó la importancia de la articulación entre los niveles central, regional y distrital, a fin de garantizar una gestión educativa eficiente y centrada en los aprendizajes de los estudiantes. Señaló que el inicio del calendario escolar representa uno de los momentos más relevantes para el sistema educativo y para la sociedad en general.

En ese contexto, informó sobre la creación de una comisión especial encargada de coordinar acciones estratégicas para asegurar condiciones óptimas en los centros educativos. Estas responsabilidades serán ejecutadas con el apoyo de autoridades regionales, distritales y directores de escuelas.

Por su parte, la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, explicó que el plan contempla ocho equipos de trabajo, 17 estrategias y 71 actividades organizadas bajo un cronograma definido, además de 22 hitos clave que permitirán monitorear el progreso del proceso.

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Asimismo, indicó que el enfoque de la gestión educativa estará orientado a resultados medibles en términos de aprendizaje, acceso, cobertura y bienestar de la comunidad educativa, así como en la calidad del servicio ofrecido.

Durante el encuentro también se abordaron temas como la infraestructura escolar, el mantenimiento de los planteles, la evaluación del desempeño docente y la gestión de cupos, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo.

En la actividad participaron además los viceministros Francisco de Óleo, Óscar Amargós y Ajacx Mercedes, junto a representantes de distintas áreas técnicas y administrativas del Ministerio de Educación.