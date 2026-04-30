Minerd reafirma apoyo a la fundación de discapacidad Cecapci en Santiago

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) aseguró que mantiene abiertos espacios de diálogo y acercamiento con representantes del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), con el propósito de atender sus inquietudes y procurar soluciones viables dentro del marco legal, que garantice la continuidad de los servicios que ofrece la entidad.

Cecapci, organización que trabaja a favor de las personas con discapacidad en la provincia de Santiago, recibe una subvención anual de 2,200,000 pesos consignada en el Presupuesto General del Estado. Estos recursos están destinados a respaldar sus programas, proyectos y gastos operativos, contribuyendo al fortalecimiento de la atención que brinda a esta población.

El Minerd destacó además que la fundación cuenta con el respaldo de 42 colaboradores, entre docentes y profesionales de la salud, designados a través de los ministerios de Educación y de Salud Pública. Este personal incide de manera directa en la calidad y el alcance de los servicios ofrecidos.

Varias propuestas

Durante los encuentros sostenidos con la directiva de Cecapci, el Ministerio ha presentado diversas propuestas, las cuales, hasta el momento, no han sido acogidas por la institución. Estas iniciativas han sido formuladas conforme a la normativa vigente, especialmente en lo relativo a los contratos de alquiler.

Entre las alternativas planteadas, el Minerd ha sugerido la formalización de un convenio integral bajo el esquema de Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL), mecanismo previsto para canalizar este tipo de apoyo institucional.

Asimismo, el ministerio ha propuesto un plan de trabajo estructurado en tres fases. En el corto plazo, se contempla la contratación del alquiler del local, la cobertura del personal pedagógico sin límite de tiempo y la presentación de un proyecto por parte de Cecapci ante el comité correspondiente, con miras a su eventual inclusión en el presupuesto del año 2027.

En una segunda etapa, se prevé la evaluación y posible aprobación de dicho proyecto, su traslado desde el ámbito del Consejo Nacional de Discapacidad (Cecapci) al Minerd, así como un incremento significativo de la subvención. Este aumento incluiría el financiamiento del alquiler, el personal pedagógico y los materiales, junto con el acompañamiento técnico de la Dirección de Educación Inicial y del Conadis para fortalecer las áreas pedagógicas.

Centro exige contrato de 3 años La directora de Cecapci, Ana García, expresó que, al tercer día de protestas, aún no han tenido respuesta de las autoridades del Minerd. Recordó que se encuentran exigiendo una propuesta más adecuada sobre el alquiler de un nuevo local para el trabajo que realiza el centro. Dijo que quieren firmar un contrato de al menos tres años para un nuevo establecimiento, pero que se niegan a aceptar un acuerdo verbal de solo un año, como está proponiendo el Minerd. "No hemos recibido aún ninguna respuesta por parte del Ministerio. Estas autoridades están muy prepotentes, principalmente las autoridades del Ministerio de Educación. Ellos están apostando al cansancio de nosotros".