Educación informa continúa este viernes la suspensión de docencia en provincias en alerta roja

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la noche de este jueves que continuará la suspensión de docencia para este viernes en las provincias de Montecristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Valverde, que se mantienen en alerta roja, debido a una vaguada asociada a un sistema frontal que incide en el territorio nacional.

La medida fue tomada conforme el boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.

A través de una nota de prensa, el Minerd instó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a mantener medidas preventivas en las provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

Las disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten, refiere el documento.

El ministerio hizo un llamado a la comunidad educativa a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Provincias en alerta

El COE mantiene en alerta roja las provincias de Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi y Puerto Plata.

El organismo elevó a alerta amarilla a la provincia de El Seibo, y mantuvo en el mismo nivel de alerta a: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná y San José de Ocoa.

Mientras que, en verde continúan la La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia y Dajabón.