Menores vistos con arma blanca en entorno escolar de Verón alegan que se trataba de "un juego"

Captura del video en donde se muestra a un menor con un cuchillo persiguiendo a un estudiante a las afueras de una escuela en Verón. ( ARCHIVO )

La directora regional de la sede número 12 del Ministerio de Educación, Aida Nilsa López, informó que se mantienen abiertas las investigaciones en torno al incidente que involucra a varios menores que fueron captados en video con arma blanca en las inmediaciones del centro educativo Pedro Livio Cedeño, en Verón, provincia La Altagracia.

La funcionaria explicó que, hasta el momento, dos de los niños implicados pertenecen al centro educativo, mientras que un tercero no. Asimismo, indicó que aún no han podido localizar a los padres de este último, lo que forma parte de las diligencias en curso.

Como segundo elemento clave del caso, López detalló que los estudiantes que sí asisten al centro educativo manifestaron que lo ocurrido formaba parte de un "juego".

Según su versión, estaban pidiendo a sus compañeros que les entregaran la leche correspondiente al desayuno escolar, sin dimensionar el peligro que implicaba la presencia de un cuchillo en la escena.

Los menores involucrados tienen edades entre los 11 y 14 años y cursan niveles de primaria, lo que ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar la orientación y prevención desde etapas tempranas.

Situación peligrosa

En ese sentido, la autoridad educativa advirtió sobre los riesgos de normalizar este tipo de conductas entre niños y preadolescentes. "Para ellos puede ser un juego, pero cuando hay un arma involucrada, se convierte en una situación peligrosa que debe ser atendida con seriedad", sostuvo.

El Departamento de Orientación y Psicología ha iniciado intervenciones con el menor que pertenece al centro, enfocadas en la concienciación sobre las consecuencias de este tipo de acciones, que, aunque parezcan inofensivas, pueden escalar a hechos graves.

La alarma se generó tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a los menores en una situación que aparenta ser un intento de agresión.

No obstante, López aclaró que, según las investigaciones preliminares, no se trató de un ataque planificado, sino de una conducta inapropiada dentro de un contexto que los propios niños describieron como un juego.

Tras el incidente, el centro educativo activó de inmediato sus protocolos, convocando a los padres de los estudiantes involucrados y notificando a las instancias correspondientes. También se dio participación a la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae) y otros actores vinculados a la seguridad escolar.

De manera paralela, el Ministerio de Educación ha dispuesto el fortalecimiento de medidas de seguridad en centros educativos de Verón, considerados vulnerables. Entre las acciones se incluye el refuerzo de las verjas perimetrales, ante la detección de intentos de ingreso de personas externas con objetos prohibidos.

Otros casos

Las autoridades señalaron que en esta zona se han registrado casos de individuos ajenos que intentan acceder a los planteles, en ocasiones vinculados a conflictos con estudiantes o con la intención de introducir sustancias no permitidas.

Finalmente, López hizo un llamado a los padres y tutores a asumir un rol más activo en la supervisión de sus hijos. "Desde la escuela trabajamos una parte, pero las familias deben completar ese esfuerzo. No se puede permitir que un niño tenga acceso a un arma y la lleve a un entorno escolar", expresó.

Por el caso, las autoridades educativas se mantienen a la espera de nuevos elementos.