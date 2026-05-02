Anproted valida avances de la Evaluación Docente y exhorta a técnicos a participar

La fase de observación de clases es clave para la evaluación desempeño docente según Anproted. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación Dominicana ( Anproted ) expresó su respaldo al proceso de Evaluación de Desempeño Docente y destacó los avances registrados hasta el momento, al tiempo que llamó a garantizar altos niveles de calidad, ética y compromiso en la fase de observación de clases.

La organización hizo énfasis en el rol de los técnicos docentes durante esta etapa, correspondiente a la sexta del proceso, subrayando la importancia de su desempeño para asegurar una evaluación rigurosa y alineada con los objetivos del sistema educativo.

En ese contexto, la Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente informó que este martes 5 de mayo se iniciará la fase de observación de clases, considerada clave para valorar la práctica pedagógica en condiciones reales de aula.

Según se indicó, el proceso avanza conforme a lo previsto, tras desarrollarse de manera progresiva y con una alta participación del magisterio, así como con la ejecución satisfactoria de las etapas anteriores.

Observación de aula

Anproted sostuvo que la observación de aula debe realizarse con los más altos estándares de calidad y ética profesional, y aseguró que cualquier dificultad operativa menor será atendida oportunamente. En ese sentido, destacó que el éxito de esta fase resulta fundamental para consolidar la evaluación y contribuir a la mejora continua del sistema educativo.

De su lado, la Comisión Nacional Rectora reiteró que esta etapa se llevará a cabo conforme al cronograma establecido, bajo condiciones organizativas y operativas que garantizan su correcta ejecución.

Asimismo, hizo un llamado a todos los actores involucrados a mantener el enfoque, la disciplina y el compromiso necesarios para culminar el proceso según lo previsto.

La fase de observación de clases constituye un componente esencial de la evaluación, ya que permite una mirada directa sobre la práctica docente y fortalece los criterios de objetividad, rigor y mejora continua que orientan este proceso.