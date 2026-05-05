ADP se enfrenta al Minerd; dice a maestros que no participen en actividades que afecten evaluación

La circular informativa No. 04-26 está firmada por el Comite Ejecutivo Nacional, órgano de mayor jerarquía de la ADP. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se insubordinó ante el Ministerio de Educación (Minerd) al emitir una circular en la que le solicita "una pausa en todos los programas que afecten el tiempo y los preparativos de la evaluación docente" y en la que instó a sus miembros a no participar en actividades institucionales y concentrarse exclusivamente en el proceso de evaluativo.

"Orientar a los dirigentes y docentes a no participar en ningún programa, jornada por nivel o ciclo, talleres, diplomados que distraiga tiempo y espacio a la finalización del año escolar 2025-2026" y la evaluación de desempeño docente, dice la circular informativa No. 04-26.

El Comité Ejecutivo Nacional de la ADP considera que estas actividades “distraen tiempo y espacio” a los docentes en el cierre del año escolar 2025-2026 y afectan el ambiente necesario para el proceso evaluativo al que son sometidos.

La ADP consideró que "nada debe interferir en la evaluación de desempeño docente", que fue retomada este martes con la observación de los profesores en clases.

"Se les reitera que, a partir del martes 5 de mayo 2026, quedan suspendidas todas esas jornadas formativas organizadas desde la sede central del Minerd o sus instancias regionales y distritales. ¡Solo evaluación de del desempeño docente!", concluye la ADP en su circular.

Evaluación docente En el documento, la ADP afirmó que realizó un “balance crítico” sobre el desarrollo de la evaluación docente, calificando el proceso como un “accidentado” debido a la intervención de distintos actores y a la existencia de “distractores” que, según considera, afectan el ambiente del magisterio.

Cierre del año escolar

El gremio también señaló que, al cierre del año escolar, los profesores enfrentan una alta carga de trabajo con jornadas por niveles, talleres, diplomados y otros programas de formación continua, lo que, a su juicio, limita el tiempo y la tranquilidad necesarios para completar las actividades evaluativas pendientes.

“En razón de que nuestros docentes necesitan sosiego, paz, certeza y confianza”, expresó la ADP en el comunicado, al indicar que las tres actividades pendientes de la evaluación docente representan el 70 % del proceso para los docentes de aula.

Solicitud al Minerd

Asimismo, solicitó al Minerd hacer una pausa en los programas y actividades que interfieran con los preparativos y desarrollo de la evaluación docente.

La ADP recordó además que no puede concluir el año escolar sin antes finalizar las actividades relacionadas con la planificación y observación de clases, y exhortó a los docentes a evitar “la saturación de informaciones contradictorias”, centrándose únicamente en las orientaciones emitidas por el gremio y la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño.

“Nada debe interferir en la evaluación de desempeño; nada debe contaminar el ambiente; nada debe recargar más el clima necesario para una actividad satisfactoria”, reza el comunicado.

Finalmente, reiteró que desde este martes 5 de mayo quedan suspendidas las jornadas formativas organizadas desde la sede central del Minerd, así como las impulsadas por las regionales y distritos educativos.