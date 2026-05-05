Docentes que no aprueben evaluación recibirán un año de capacitación antes de ser reevaluados

Los docentes que no logren aprobar la evaluación de desempeño no serán sancionados, sino que recibirán un año de capacitación en las áreas donde presenten debilidades, antes de ser sometidos a una segunda evaluación, como parte de las estrategias para fortalecer la calidad educativa en el país.

En ese sentido, la directora de la Regional 12 del Ministerio de Educación, Aidé López, aseguró que esta demarcación se encuentra "muy fortalecida", destacando que ha superado los parámetros establecidos por el ministerio en varios renglones y ha obtenido resultados sobresalientes en espacios de investigación, como el precongreso del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice).

Asimismo, López informó que este proceso también contempla un incentivo económico, ya que los maestros podrían recibir un aumento salarial de hasta un 32 %, que estaría sujeto a los resultados obtenidos y podría aplicarse a partir del 30 de junio, Día del Maestro.

Objetivo de la evaluación

Explicó que el objetivo principal de la evaluación no es punitivo, sino formativo, ya que busca identificar tanto las fortalezas como las debilidades del personal docente.

"A los maestros que no pasen en esta primera etapa no se les abandonará, sino que serán preparados durante un año en las áreas donde resultaron más vulnerables, para luego ser evaluados nuevamente", indicó.

Detalló que el proceso se realiza mediante una plataforma tecnológica que presenta a los docentes situaciones reales del aula, en las que deben seleccionar las respuestas más adecuadas, como la forma de manejar conflictos entre estudiantes o canalizar casos a través de los equipos de orientación y psicología.

Asimismo, señaló que los resultados de las pruebas son ofrecidos en un corto plazo, permitiendo a los maestros conocer su desempeño en aproximadamente 15 minutos, lo que agiliza el proceso de retroalimentación.

En cuanto al avance de la jornada evaluativa, la funcionaria destacó que a nivel general la cantidad de docentes pendientes ha ido disminuyendo progresivamente, pasando de más de 500 a cerca de 300 en pocos días, lo que evidencia el ritmo de ejecución del proceso.

Indicó además que, como parte del proceso, se han tomado medidas para garantizar la transparencia de la evaluación, entre ellas la prohibición de traslados de docentes durante el período evaluativo, a fin de que cada maestro sea valorado en el contexto real donde ejerce sus funciones.

Finalmente, la directora regional expresó su esperanza de que el proceso continúe desarrollándose sin contratiempos, de manera que los docentes puedan completar su evaluación y recibir los beneficios contemplados. "Esperamos que nada interfiera, porque todo está conectado; si el proceso avanza correctamente, también se podrá cumplir con el reajuste salarial en la fecha prevista", concluyó.