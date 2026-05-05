El Inabie resalta su impacto en la comunidad escolar

El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez, afirmó que los programas que ejecuta la institución impactan directamente en el bienestar de los estudiantes del sistema público y contribuyen a reducir la carga económica de las familias dominicanas.

El funcionario afirmó que la institución beneficia a cerca de dos millones de estudiantes, así como a personal docente y administrativo, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), eje central de la institución.

Indicó que este programa garantiza diariamente más de cinco millones de raciones en más de 7,000 centros educativos del país, con una inversión anual superior a los 30 mil millones de pesos, consolidándose como una de las principales políticas públicas de protección social del Estado dominicano y contribuyendo al avance de la meta de Hambre Cero.

Pérez señaló que el PAE ha contribuido a la reducción de la pobreza monetaria en la República Dominicana, con disminuciones de 2.4 % en 2023 y 2 % en 2024, según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Habló del tema durante su participación en el espacio de análisis "La Mesaza", impulsado por GALA Media Group.

Supervisión y controles refuerzan la calidad del PAE

El menú escolar se diseña conforme a los requerimientos nutricionales de los grupos de edad atendidos. Es cíclico y se organiza en 25 combinaciones de platos a lo largo de cinco semanas, lo que favorece la variedad y el aporte de nutrientes necesarios.

Para respaldar estos estándares, el Inabie mantiene un sistema permanente de supervisión que contempla visitas técnicas a cocinas, panaderías y plantas lácteas, análisis de laboratorio y procesos continuos de capacitación en inocuidad.

Estas acciones promueven el cumplimiento de las fichas técnicas por parte de proveedores y manipuladores de alimentos.

A esto se suma la verificación en los centros educativos a través de los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE), que contribuyen al seguimiento de la calidad e inocuidad de los alimentos distribuidos.

En esta gestión también se ha reducido el uso de sodio en las recetas del PAE, al pasar de un 88 % a un 48 % del límite diario recomendado, mientras que el aporte de azúcares libres se mantiene por debajo del 5 % de la energía diaria requerida por un niño.

Programa de Salud Escolar

En materia de salud, Pérez detalló que el Inabie ofrece servicios odontológicos, visuales, auditivos, preventivos y psicológicos.

Estas acciones se complementan con la entrega de lentes oftalmológicos y auxiliares auditivos, así como con la operación de 63 módulos odontológicos a nivel nacional, fortaleciendo el acceso a servicios preventivos en el entorno escolar.

"Inabie es más que almuerzo, más que alimentación, más que uniformes, es un sistema de protección social para los niños que están dentro del aula de clases en el sistema de educación pública", subrayó Pérez.

Asimismo, destacó que el año pasado se puso en marcha del Programa de Salud Psicológica, orientado a estudiantes con necesidades de atención emocional y conductual, como parte del enfoque integral del bienestar estudiantil.

Señaló que estos servicios contribuyen tanto a mejorar las condiciones de salud y el rendimiento académico como a reducir el gasto de bolsillo de las familias en atenciones básicas.

Programa de Utilería Escolar

Sobre el programa de utilería escolar, explicó que el Inabie distribuye anualmente más de 1.7 millones de kits escolares al 100% de los estudiantes del sector público que utilizan la indumentaria dispuesta por el Ministerio de Educación (Minerd), en más de 6,000 centros educativos públicos, contribuyendo a reducir la carga económica de los hogares y a fortalecer la permanencia en las aulas.

"Este año tenemos el compromiso de que cada estudiante reciba sus útiles y uniforme a tiempo, para que pueda iniciar el año escolar sin contratiempos", enfatizó.

Según los datos suministrados en la #Mesaza, 2,644 micro, medianas y pequeñas empresas compiten por 1,732 grupos referenciales en licitación de almuerzo escolar.

El director del Inabie explicó que la institución desarrolla actualmente el proceso de licitación pública nacional para la contratación del servicio de almuerzo escolar para los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028.

Detalló que el proceso se desarrolla mediante 34 licitaciones simultáneas a nivel nacional, con una inversión superior a los RD$58 mil millones y la participación de 2,644 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que evidencia un alto nivel de competencia en la contratación del servicio. La contratación contempla 1,732 conjuntos de centros educativos.

La evaluación técnica de las cocinas participantes se realiza mediante criterios técnicos rigurosos, que incluyen la verificación de condiciones sanitarias, operativas de infraestructura y de capacidad de producción.

"Lo primero que hemos querido garantizar son procesos de contratación pública, transparentes, eficientes, competitivos, que permitan que aquel que gana entienda que ganó porque le corresponde y aquel que no gana, porque definitivamente la oferta que presentó no era superior", dijo el funcionario Pérez.

Finalmente explicó que en la actual gestión se incorporaron al proceso mecanismos tecnológicos de control que permiten el registro en tiempo real de las evaluaciones, con soporte audiovisual, geolocalización y transmisión encriptada de datos, asegurando la integridad y verificabilidad de cada etapa del proceso.

"Por lo pronto estamos mejorando todo el sistema de evaluación, monitoreo, supervisión del peritaje, de las empresas que participan", agregó.