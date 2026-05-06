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Plan para regular celulares en escuelas logra apoyo

La propuesta del titular del Minerd, Luis Miguel De Camps, busca reducir la distracción y aumentar la calidad educativa

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    Plan para regular celulares en escuelas logra apoyo
    La regulación del celular está en proceso de consulta. (SHUTTERSTOCK)

    La propuesta del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de regular el uso de celulares en las escuelas ha concitado  respaldo de docentes, directores, estudiantes y familias, quienes coinciden en  promover un uso más pedagógico  y equilibrado de la tecnología en las aulas.

    Según un comunicado, los estudios del  Ministerio y otras entidades, evidencian un consenso  en torno a establecer normas claras, como definir horarios de uso, limitar los dispositivos durante el tiempo de clase y reforzar la supervisión. Las medidas buscan mitigar riesgos, entre ellos las distracciones, los problemas de atención, el ciberacoso y el acceso a contenidos inapropiados.

    Impacto y aceptación de la iniciativa en la comunidad educativa

    Según la nota, los estudiantes reconocen  los beneficios y los riesgos del uso de los celulares y plantean soluciones. En esa misma línea, docentes y directores han manifestado su disposición a liderar una integración tecnológica más ordenada, en coordinación con las familias.

    La iniciativa fue presentada ante el Consejo Nacional de Educación y es percibida no como una restricción, sino como una herramienta para organizar el entorno digital en las escuelas, fortalecer la labor docente y garantizar que la tecnología contribuya efectivamente al aprendizaje.

    La propuesta forma parte de una visión más amplia de transformación del sistema, orientada a integrar la tecnología de manera estratégica, mejorar los aprendizajes, reducir brechas y elevar la calidad educativa.

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