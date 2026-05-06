Plan para regular celulares en escuelas logra apoyo

La regulación del celular está en proceso de consulta. ( SHUTTERSTOCK )

La propuesta del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, de regular el uso de celulares en las escuelas ha concitado respaldo de docentes, directores, estudiantes y familias, quienes coinciden en promover un uso más pedagógico y equilibrado de la tecnología en las aulas.

Según un comunicado, los estudios del Ministerio y otras entidades, evidencian un consenso en torno a establecer normas claras, como definir horarios de uso, limitar los dispositivos durante el tiempo de clase y reforzar la supervisión. Las medidas buscan mitigar riesgos, entre ellos las distracciones, los problemas de atención, el ciberacoso y el acceso a contenidos inapropiados.

Impacto y aceptación de la iniciativa en la comunidad educativa

Según la nota, los estudiantes reconocen los beneficios y los riesgos del uso de los celulares y plantean soluciones. En esa misma línea, docentes y directores han manifestado su disposición a liderar una integración tecnológica más ordenada, en coordinación con las familias.

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La iniciativa fue presentada ante el Consejo Nacional de Educación y es percibida no como una restricción, sino como una herramienta para organizar el entorno digital en las escuelas, fortalecer la labor docente y garantizar que la tecnología contribuya efectivamente al aprendizaje.

La propuesta forma parte de una visión más amplia de transformación del sistema, orientada a integrar la tecnología de manera estratégica, mejorar los aprendizajes, reducir brechas y elevar la calidad educativa.