Abinader crea comisión para transformar el sistema educativo y elaborar nueva ley de educación

El presidente Luis Abinader emitió este jueves el Decreto 309-26 mediante el cual crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, una iniciativa orientada a diseñar las bases de un Sistema Educativo Nacional Integral articulado con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La medida busca impulsar un nuevo modelo educativo para la República Dominicana y contempla, además, la elaboración de un anteproyecto de ley de educación integral que responda a los desafíos del futuro y fortalezca la conexión entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

De acuerdo con el decreto, la comisión coordinará sus trabajos con la Comisión Nacional creada mediante el Decreto 173-16, emitido el 24 de junio de 2016, con el propósito de garantizar continuidad y coherencia en las iniciativas desarrolladas en el sector educativo.

¿Quiénes integran la comisión?

La Comisión Ejecutiva estará integrada por el ministro de Educación, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el ministro de Administración Pública y la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Asimismo, contará con un Comité Consultivo conformado por expertos de distintas áreas de la educación, cuya función será promover el diálogo, la consulta y el consenso sobre las transformaciones necesarias en el sistema educativo y en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

También se creará un Comité Técnico encargado de redactar las propuestas finales derivadas de los consensos alcanzados durante el proceso.

Funciones

El decreto establece que la comisión deberá abordar temas clave como el aseguramiento de la calidad educativa, la articulación entre educación, formación técnico-profesional y mercado laboral, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema Nacional de Investigación Educativa y el Marco Nacional de Cualificaciones.

Como parte de sus funciones, la comisión organizará una Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, que incluirá consultas territoriales en todas las regiones del país, consultas institucionales, espacios abiertos a la ciudadanía y encuentros con expertos nacionales e internacionales.

El objetivo de este proceso será recopilar propuestas para construir un sistema educativo integral, impulsar una reforma curricular y organizacional y formular una nueva ley de educación acorde con las necesidades del desarrollo nacional.

Tras concluir la consulta, la comisión elaborará propuestas para fortalecer la articulación del sistema educativo, consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad y desarrollar un ecosistema nacional de investigación educativa, además de fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

La disposición establece que la Comisión Ejecutiva deberá presentar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley de Educación y las recomendaciones derivadas del proceso en un plazo no mayor de seis meses.

El decreto también instruye a todas las instituciones del Poder Ejecutivo a colaborar con la comisión dentro del marco de sus competencias.

Con esta medida queda derogado el Decreto 580-24, del 7 de octubre de 2024, que creó una comisión especial para coordinar los procesos administrativos y legales relacionados con la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.