Minerd y Sur Futuro firman acuerdo para fortalecer educación preuniversitaria

El convenio fue suscrito por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, y la presidenta de Sur Futuro, Melba Segura de Grullón. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y la Fundación Sur Futuro firmaron este jueves un acuerdo de colaboración orientado al fortalecimiento integral de la educación preuniversitaria y al desarrollo de comunidades vulnerables.

El convenio fue suscrito por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, y la presidenta de Sur Futuro, Melba Segura de Grullón, conforme a una nota de prensa.

Indica que la alianza estratégica busca impulsar programas de gestión pedagógica, formación docente, acompañamiento institucional, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la relación escuela-comunidad.

Durante el acto, el ministro De Camps agradeció el respaldo y compromiso de Sur Futuro con el sistema educativo dominicano, resaltando la importancia de la participación conjunta entre el Estado y los diferentes sectores sociales.

Asimismo, destacó el valor de crear alianzas que contribuyan a conectar la formación académica con mayores oportunidades de crecimiento para las familias y las comunidades.

"Estamos muy conscientes de que el acompañamiento de entidades con las trayectorias que ustedes han podido desarrollar durante todos estos años facilitan el acercamiento de las oportunidades de crecimiento de las personas y de las familias luego que concluyen el proceso de formación académica", señaló.

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Compromisos y acciones

De su lado, Melba Segura de Grullón reafirmó el compromiso de Sur Futuro con el desarrollo humano y educativo de las comunidades más vulnerables del país.

"La educación es una de las caras de la moneda de un país que busca su desarrollo en paz y felicidad. La otra cara de esa moneda es la justicia. Un país que se organiza y se levanta con la educación y la justicia como valores supremos, sin duda se convertirá en un faro de luz y de paz, tan necesario en estos momentos para todos los que habitamos este hermoso planeta. Construyamos pues todos juntos nuestro país de educación y de justicia", manifestó.

El convenio contempla, igualmente, acciones orientadas a la mejora de infraestructuras escolares, programas de educación ambiental, promoción de la cultura de paz, formación continua de docentes, fortalecimiento de la participación comunitaria y reducción de la brecha digital, entre otras iniciativas.

Asimismo, ambas instituciones promoverán espacios de voluntariado estudiantil, liderazgo juvenil y educación ciudadana, vinculados al voluntariado Agentes al 100 impulsado por el ministro De Camps, como estrategia para fortalecer la convivencia, la participación y la formación ética de los estudiantes.

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