Luis Miguel De Camps: reforma educativa impulsará innovación, capital humano y nueva generación

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó la noche de este jueves que la transformación educativa impulsada por el Gobierno busca convertir al sistema educativo en uno de los principales motores del desarrollo nacional, la innovación y la formación del capital humano que sostendrá la Meta RD 2036.

Las declaraciones del funcionario se producen tras la emisión del Decreto 309-26 por parte del presidente de la República, Luis Abinader, mediante el cual se crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa.

De Camps sostuvo que la reforma educativa que necesita la República Dominicana "requiere visión, articulación y capacidad de ejecución", y valoró el decreto como un paso orientado a construir un sistema educativo más coherente, moderno y conectado con los desafíos del presente y del futuro, dijo el Minerd en una nota de prensa.

El ministro se refirió al tema a través de una serie de mensajes publicados en la red social X.

Según explicó, el proceso busca superar la visión fragmentada con la que históricamente se ha abordado la educación dominicana, impulsando un modelo que articule formación, innovación, productividad y oportunidades reales de desarrollo para la juventud.

"La meta es clara: construir un modelo que prepare mejor a nuestros jóvenes para la vida, el empleo y los desafíos del siglo XXI", expresó el ministro.

De Camps afirmó que la educación debe avanzar cada vez más conectada con la realidad productiva del país y con las competencias que demanda el presente y el futuro, señalando que uno de los grandes desafíos nacionales es reducir la brecha entre formación y necesidades del sistema productivo.

En ese sentido, indicó que la transformación educativa fortalecerá el Marco Nacional de Cualificaciones y la articulación entre educación, empleo e innovación, como parte de una visión orientada a preparar el talento que necesitará la República Dominicana en las próximas décadas.

Objetivo de transformación educativa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-07-at-91159-pm-bf6c770e.jpeg Luis Miguel De Camps junto al presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

El funcionario también vinculó su experiencia al frente del Ministerio de Trabajo y ahora en Educación con la visión que impulsa esta nueva etapa de reforma.

"He tenido la oportunidad de servir tanto desde el Ministerio de Trabajo como ahora desde Educación. Y esa experiencia confirma algo importante: los países que avanzan son los que logran conectar formación, talento y oportunidades", expresó.

Asimismo, destacó que el proceso será desarrollado mediante una consulta nacional amplia, participativa y territorial, en la que intervendrán docentes, estudiantes, familias, universidades, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil.

De Camps sostuvo que la transformación educativa debe verse como una apuesta de país vinculada al desarrollo nacional y a la Meta 2036, colocando la educación en el centro de la discusión sobre competitividad, innovación y movilidad social.

"La educación es el principal instrumento de movilidad social que tiene una nación. Por eso esta transformación busca fortalecer la calidad, ampliar oportunidades y preparar el capital humano que sostendrá a la Generación 2036", afirmó.

El ministro reiteró que el propósito de esta reforma es consolidar un sistema educativo capaz de formar jóvenes preparados para construir una República Dominicana más competitiva, innovadora y con mayores oportunidades para las próximas generaciones.