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techados escolares
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Gobierno entrega tres techados escolares en Herrera, Ensanche La Fe y Boca Chica

Las infraestructuras cuentan con una inversión total de RD$85.8 millones

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    Gobierno entrega tres techados escolares en Herrera, Ensanche La Fe y Boca Chica
    El presidente Luis Abinader y el ministro Luis Miguel De Camps encabezaron los actos de entrega. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguraron este domingo tres techados de canchas en centros educativos del Gran Santo Domingo, obras que beneficiarán a 2,043 estudiantes.

    Las infraestructuras fueron construidas en la Escuela Emma Balaguer, en Herrera; el Centro Educativo Francisco Ulises Domínguez, en el Ensanche La Fe; y el Centro Educativo Elvira de Mendoza, en Boca Chica, con una inversión total de 85.8 millones de pesos, indica una nota de prensa.

    Según el Ministerio de Educación, los nuevos espacios serán utilizados para actividades deportivas, recreativas y comunitarias, ofreciendo condiciones más adecuadas y seguras para estudiantes y residentes de las zonas.

    Las infraestructuras incluyen canchas techadas, baños, graderías, salones multiusos, instalaciones eléctricas, áreas de paisajismo y soluciones hidráulicas, entre otras facilidades, "orientadas a fortalecer las condiciones de bienestar y desarrollo de las comunidades educativas".

    El techado del Centro Educativo Elvira de Mendoza beneficiará a 499 estudiantes, mientras que el del Centro Educativo Francisco Ulises Domínguez favorecerá a 577 alumnos. En tanto, la Escuela Emma Balaguer impactará a 967 estudiantes.

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    Infografía
    Uno de los techados. (FUENTE EXTERNA)

    Durante el acto, el ministro Luis Miguel De Camps afirmó que el objetivo es convertir las escuelas en espacios integrales para el desarrollo estudiantil y comunitario.

    Las obras incluyen canchas techadas, graderías, baños, salones multiusos, instalaciones eléctricas y áreas de paisajismo.

    En la actividad participaron funcionarios, legisladores y autoridades municipales y educativas.

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