Más de 5,500 estudiantes compiten en el Concurso Internacional Canguro Matemático

La Fundación Ayudar Me Da Vida celebró la premiación de la octava edición del Concurso Internacional Canguro Matemático, una iniciativa educativa que reunió a más de 5,500 estudiantes de centros públicos y privados de 13 provincias del país con el objetivo de fomentar el aprendizaje de las matemáticas de forma divertida y reducir el temor hacia esta materia.

El concurso, desarrollado por la organización internacional Kangourou sans Frontières, se realiza en más de 120 países y cuenta cada año con la participación de más de seis millones de estudiantes en todo el mundo.

En República Dominicana, el programa ha impactado a más de 32,000 estudiantes desde 2018, consolidándose como una de las principales competencias académicas enfocadas en fortalecer el pensamiento lógico y la confianza de niños y jóvenes en el área de matemáticas.

Más de 42 centros educativos participaron en esta edición, optando por competir desde sus propios planteles o medir sus resultados a nivel nacional.

Apoyo institucional al concurso

Durante el acto, representantes del Ministerio de Educación de República Dominicana reafirmaron su respaldo al programa y destacaron que el concurso contribuye a motivar a los estudiantes mediante desafíos y dinámicas recreativas.

También participaron representantes de instituciones patrocinadoras y académicas como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y Ágora Mall, quienes resaltaron la importancia de impulsar iniciativas educativas orientadas a la innovación y al desarrollo académico.

La presidenta de la Fundación Ayudar Me Da Vida afirmó que el Concurso Internacional Canguro Matemático se ha convertido en una experiencia transformadora para miles de estudiantes, al fortalecer su autoestima académica y demostrar que las matemáticas pueden aprenderse de forma dinámica e inclusiva.

Mientras, el director ejecutivo de la fundación, Horacio De Windt, hizo un llamado a los centros educativos del país a sumarse a la iniciativa para combatir el miedo a las matemáticas.

Reconocimiento a los ganadores

Durante la ceremonia fueron reconocidos los estudiantes de primaria y secundaria que obtuvieron los mejores resultados en la competencia nacional.

Entre los ganadores figuran José Ignacio López, Jonathan Irizarry, David Jiro Egli Chong, Samuel David Lamarche González, Lorena Alejandra Bryson Ascanio, Pablo Cardona, Paola Rodríguez Pérez, Marcelo Javier Alvarado Morel, Timur Absalyamov Baryshnikova y Sebastian Peguero Rosario, quienes ocuparon los primeros lugares en sus respectivas categorías.

La actividad contó además con el respaldo de entidades públicas y privadas, entre ellas Banco Popular Dominicano, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y Plan LEA.

La Fundación Ayudar Me Da Vida reiteró que su misión es empoderar a niños y jóvenes dominicanos a través de herramientas educativas que fortalezcan la confianza y reduzcan las barreras en el aprendizaje de las matemáticas.