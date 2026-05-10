En Las Lagunas y Los Fríos, dos montañosos distritos municipales de Padre Las Casas, en Azua, enclavados en la Cordillera Central, la construcción de tres planteles avanza con marcada lentitud. En conjunto, las obras acumulan casi cuatro décadas desde su inicio y aún no existe una fecha definida de entrega.

Los estudiantes reciben el pan de la enseñanza carente de los nutrientes educativos esenciales, debido a no poder completar el programa académico de su ciclo. La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) atribuye la dilación al clima adverso, problemas de salud de un ingeniero y a que no hay “más información del contratista”.

En Los Fríos, ubicada a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar, el liceo Hilario Santos de León lleva 13 años en construcción y apenas están los muros de contención y dos edificios, que todavía tienen la madera usada en el vaciado del plato, la cual luce inservible. Cuando Diario Libre visitó el lugar, apenas había dos obreros.

Mientras tanto, 127 estudiantes reciben docencia en un local que anteriormente albergaba la escuela rural y que, tras su construcción, cedió el local para el liceo. Allí, los alumnos permanecen hacinados, hacen sus necesidades en letrinas y, lo peor, no hay docencia en las asignaturas complementarias, como idiomas.

"(Tenemos) una planta física donde ni siquiera se puede hablar en tono medio, porque lo que se dice en un aula se escucha en la otra" Filiberto Delgado, coordinador del centro Coordinador del liceo de Los Fríos “

Cuando llueve la docencia también se interrumpe, añade. “Y lo peor es que no sabemos cuándo va a finalizar el nuevo plantel”, lamenta el educador.

“Seguimos dando clase en condiciones deplorables”, se queja el profesor Américo Delgado, mientras que su colega Rafelina Delgado agrega que los alumnos tampoco reciben el suministro escolar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/infografia-mapa-liceos-azua--5d9a15b3.png Los estudiantes esperan la construcción de sus respectivos centros para salir más capacitados del bachiller. (LUIS LUIS / DIARIO LIBRE)

¿Cuándo finalizará?

Según explican los docentes, el liceo está detenido porque el presupuesto se agotó en la nivelación del solar. La contratista Sandra Vargas confirmó que la obra fue presupuestada en 53 millones de pesos, pero solo la ejecución de los muros absorbió 50 millones. La ingeniera proyecta entregar el plantel en 2027.

La DIE reconoció los retrasos y los atribuyó a “condiciones climáticas adversas, específicamente a las lluvias”. Asimismo, informó que hace dos meses entregó a la contratista 20 millones de pesos para ejecutar otra cubicación.

El liceo, de concluirse, beneficiará no solo a los estudiantes de la comunidad cabecera, sino también a los de El Montazo, Los Guayuyos, La Cucarita, Las Lajas y Los Montacitos.

Esta última sección, aunque pertenece al distrito municipal de Arroyo Cano, provincia San Juan, envía a sus estudiantes a Los Fríos por la cercanía, pese a que forma parte de un distrito educativo de Azua.

Entre las amenidades que tendrán, según detalló la ingeniera Sandra Vargas, habrá tres edificios -dos de docencia y uno administrativo-, comedor para 125 estudiantes simultáneamente, cancha, rampa para niños en condiciones especiales y otras amenidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/liceo-de-los-frios-1fe668cf.png El liceo de Los Fríos lleva 13 años en construcción. (LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/local-de-los-frios1-33a025ce.png Local donde los estudiantes reciben docencia. (LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/alejo-aybar-eeb6dc0a.png Alejo Aybar, profesor y comunitario, pide al Gobierno que finalice la construcción del liceo. (LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE) ‹ ›

Docencia en una iglesia

En Las Lagunas, el liceo Valentín García también tiene 13 años en construcción y sus terrenos están cubiertos de maleza. Los 70 estudiantes reciben docencia divididos en dos turnos, en el local de madera y zinc prestado por de una iglesia, el cual tendrá que devolver este año.

El director Efrend de León Vicente califica la situación como “difícil” y advierte, además, que para el próximo año escolar el panorama podría agravarse, ya que la matrícula aumentaría a unos 100 estudiantes.

Según respondió la DIE, el presupuesto del liceo de Las Lagunas es de 38.9 millones de pesos. De esos, la última cubicación pagada fue el 6 de junio del 2025, por 8.7 millones de pesos, y fue completada el 27 de octubre del 2025.

En el mes de diciembre pasado, el ingeniero a cargo presentó problemas de salud. Y, en la última supervisión del ingeniero Hipólito Capano, encargado de la región de Valdesia, confirmó que los trabajos van a un ritmo lento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/liceo-de-las-lagunas-ba707b02.jpg Condición actual del liceo de Las Lagunas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/los-estudiantes-reciben-docencia-en-una-parroquia-81146aeb.jpg Los estudiantes reciben docencia en una parroquia. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

Las Cañitas, desde el 2006 y contando

En Las Cañitas, una remota comunidad agrícola ubicada a 26.7 kilómetros de Padre Las Casas y a 36.2 de Constanza, enclavada en un verdoso valle de la cordillera Central, un plantel educativo lleva 20 años en construcción. Por esa situación los pobladores exigen su pronta terminación.

La escuela fue anunciada en julio de 2006, junto a una clínica rural, con una inversión de 15 millones de pesos como parte del “Proyecto Cordillera” del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Sin embargo, su construcción no se inició hasta 2010. Aunque una parte de la obra fue concluida, aún falta un edificio de dos niveles.

Para no interrumpir el año escolar, los niños reciben docencia en la parte más adecuada del plantel. Sin embargo, los residentes denuncian que el techo presenta un progresivo deterioro y temen que pueda colapsar sobre los alumnos. El centro resulta esencial, ya que acoge a estudiantes provenientes de secciones más alejadas.

“No quiero que se le caiga una pared a uno de mis nietos”, expresa Mercedes de los Santos, residente de Las Cañitas durante sus 50 años de edad, quien además aprovecha para solicitar el nombramiento de una enfermera para la comunidad. “Que el presidente recuerde que existe una ‘Cañita’”, añade.

Esa mañana no hubo docencia debido a que la noche anterior estuvo lloviendo y la parte frontal del recinto se inundó. Eso también provoca la suspensión de las clases. “Aquí solo vienen a buscar los votos y después se olvidan de nosotros… Hace falta mucho, pero lo principal es ese centro. Necesitamos que lo terminen”, agrega Tirzo de los Santos, de 67 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/comunitarios-de-las-canitas-solicitan-completar-la-construccion-de-la-obra-d93d2ccd.png Comunitarios de Las Cañitas solicitan al Gobierno que complete la construcción de la escuela. (LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/escuela-las-canitas-7437fae3.png Condición actual de la escuela rural de Las Cañitas. (LUDUIS TAPIA / DIARIO LIBRE) ‹ ›

Recinto ISA

En febrero de 2024, el Gobierno inauguró, entre el distrito municipal de Arroyo Cano y el municipio de Bohechío, una extensión de la Universidad ISA. Con un currículo adaptado a la zona con carreras técnicas agrícolas, esta extensión no solo beneficia a los estudiantes de la cordillera Central, sino también a toda la región Sur.

Sin embargo, si primero no se terminan los liceos, los bachilleres llegarán a la universidad con vacíos académicos, advierte Santa Gabriela Aybar, comunitaria de 35 años y madre de dos estudiantes.

“Si es un niño de 14 años y no cuenta con un buen liceo donde estudiar, donde pasar el tiempo y donde aprender, ¿qué le queda?”, se cuestiona. “Es un daño que nos están haciendo al dejar ese liceo abandonado”.

A lo largo de los años, los residentes de las comunidades de la cordillera Central han protestado para que el Gobierno les garantice, al menos, servicios básicos como centros de salud, educación y caminos vecinales en condiciones adecuadas.

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