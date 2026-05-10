Santos Badía niega fusión en Educación y MESCyT

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, aclaró que el decreto número 309-26 emitido por el presidente Luis Abinader no contempla la fusión ni eliminación de instituciones educativas, sino una transformación del sistema de enseñanza para adaptarlo a la inteligencia artificial y los empleos del futuro.

Santos Badía explicó que la iniciativa busca modernizar el currículo desde la educación inicial hasta la universitaria, incorporando carreras técnicas, microcertificaciones y modalidades flexibles de aprendizaje.

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El titular de Educación Superior afirmó que el objetivo es reducir la deserción escolar, fortalecer las competencias digitales y desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad.