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Educación

Santos Badía niega fusión en Educación y MESCyT

Busca adaptar la enseñanza a la inteligencia artificial y empleos del futuro

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    Santos Badía niega fusión en Educación y MESCyT
    Rafael Santos Badía, titular del MESCyT. (DL/ARCHIVO)

    El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, aclaró que el decreto número 309-26 emitido por el presidente Luis Abinader no contempla la fusión ni eliminación de instituciones educativas, sino una transformación del sistema de enseñanza para adaptarlo a la inteligencia artificial y los empleos del futuro.

    Santos Badía explicó que la iniciativa busca modernizar el currículo desde la educación inicial hasta la universitaria, incorporando carreras técnicas, microcertificaciones y modalidades flexibles de aprendizaje.

    El titular de Educación Superior afirmó que el objetivo es reducir la deserción escolar, fortalecer las competencias digitales y desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad.


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