Jóvenes residentes fuera del país podrán tomar Pruebas Nacionales en consulados

La iniciativa busca evitar que estos estudiantes queden excluidos del sistema de titulación secundaria dominicano por razones de movilidad o residencia en el extranjero. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá la aplicación de las Pruebas Nacionales en consulados dominicanos en el exterior a estudiantes que residen fuera del país y desean concluir su bachillerato bajo el sistema educativo dominicano, comunicó este martes la cartera educativa.

La iniciativa está dirigida especialmente a jóvenes peloteros firmados por organizaciones de Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y a estudiantes que emigraron junto a sus familias antes de completar el proceso educativo en República Dominicana.

El convenio fue suscrito por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el canciller Roberto Álvarez, quienes destacaron la importancia de garantizar el derecho a la educación de la diáspora dominicana, indica una nota de prensa.

De acuerdo con lo establecido, los consulados seleccionados funcionarán como centros oficiales para la aplicación de las evaluaciones, bajo protocolos de seguridad y supervisión coordinados entre ambas instituciones.

Forma de hacerlo

Asimismo, los estudiantes interesados deberán realizar su inscripción ante el consulado correspondiente o directamente ante el Minerd con al menos un mes de anticipación a la convocatoria de las pruebas.

El acuerdo también contempla la habilitación de una plataforma para que estudiantes dominicanos residentes en el extranjero puedan registrarse y completar materiales pendientes de años anteriores.

"Hay miles de jóvenes dominicanos que hoy viven fuera del país y que aun así mantienen el deseo de concluir su bachillerato dominicano. Y como Estado, tenemos la responsabilidad de responder a esa realidad. El mundo cambió y las trayectorias educativas también. Por eso el sistema educativo tiene que ser capaz de adaptarse, responder mejor a las necesidades de los estudiantes y construir soluciones más cercanas", afirmó el ministro De Camps.

Entre las responsabilidades asumidas, el Minerd tendrá a su cargo la elaboración y custodia técnica de las pruebas, mientras que el Mirex gestionará el traslado internacional de los materiales mediante valija diplomática.

Las autoridades señalaron que esta medida busca evitar que los estudiantes queden excluidos del sistema educativo dominicano debido a procesos migratorios, fortaleciendo así las oportunidades de continuidad académica y acceso al mercado laboral.

Además, el convenio prevé la capacitación y acreditación del personal responsable de administrar las evaluaciones en el exterior, así como la posibilidad de colaboración con instituciones educativas locales en los países donde exista mayor demanda del servicio.

Las instituciones acordaron además crear mecanismos conjuntos para gestionar las solicitudes de los estudiantes y evaluar la posibilidad de habilitar atención especializada en consulados con alta demanda del servicio.