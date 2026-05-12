La Pucmm celebra su Semana del Libro con un homenaje a Diario Libre por sus 25 años

Estudiantes y docentes de la Pucmm frente al mural que homenajea a Diario Libre en su 25 aniversario. ( FUENTE EXTERNA )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) dio inicio formal ayer a su tradicional Semana del Libro, en un acto celebrado en la sala de exposiciones de la Biblioteca Central. La edición está dedicada de manera especial a Diario Libre, en reconocimiento a sus 25 años de trayectoria y sus aportes al periodismo y a la sociedad.

Como parte del homenaje, se exhibe en el lobby de la biblioteca un impresionante monumento en formato de mural, que recrea una portada de Diario Libre con contenido que inspira hacia la lectura. La obra fue ejecutada por 17 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Diseño e Interiorismo de la universidad y otros colaboradores.

"Quisimos hacer como la primera edición de estos 25 años", resaltó la arquitecta Lourdes Portela, coordinadora de la carrera de Interiorismo y Diseño de la Pucmm.

El evento inaugural de la Semana del Libro contó con la presencia del rector de la universidad, Secilio Espinal, quien resaltó la importancia del evento para la comunidad educativa.

Durante la apertura, la jefa de redacción de Diario Libre, Mariela Mejía, dictó una ponencia sobre las innovaciones y contribuciones del periódico durante su cuarto de siglo de existencia.

Como parte central del homenaje, la universidad entregó una placa de reconocimiento a Diario Libre por su excelencia informativa. La primera edición de este periódico circuló el 10 de mayo del 2001.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/11-05-26-inauguracion-de-la-semana-del-libro-pucmm-2026-23-766116ab.jpg Víctor Belén, Secilio Espinal, Mariela Mejía y Evelissy Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Un mural nacido del papel periódico

El mural que homenajea al medio se basa en la premisa de que "las universidades que leen son universidades que trascienden".

Para la construcción de la pieza, el equipo utilizó cientos de ejemplares de Diario Libre, los cuales fueron recortados y utilizados para forrar el fondo de la obra, priorizando el texto sobre las imágenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-12-at-125416-pm-2fcb1b85.jpeg El mural elaborado por los estudiantes de la Pucmm en homenaje a los 25 años de Diario Libre. (DIARIO LIBRE)

El proyecto fue concebido hace 15 días, pero su ejecución física se llevó a cabo en jornadas intensivas desde el pasado miércoles hasta el domingo previo a la inauguración de la Semana del Libro.

La Semana del Libro 2026 continuará con una variada agenda de actividades culturales y académicas, consolidando el vínculo entre la academia y los medios de comunicación en el fomento del hábito de la lectura.