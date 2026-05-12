Minerd, Inafocam e Ideice ponen en marcha plan para fortalecer educación en Bahoruco e Independencia

Puesta en marcha Plan Integral para transformar la educación en la Regional 18. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este martes que puso en marcha el Plan de Formación y Acompañamiento Integral de la Regional 18, con el propósito de transformar la educación y elevar los niveles de aprendizaje en las provincias Bahoruco e Independencia.

Según explicó la institución en una nota de prensa, la iniciativa será desarrollada en coordinación con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), mediante una estrategia basada en formación continua, acompañamiento pedagógico y toma de decisiones sustentadas en evidencia.

Durante el acto de lanzamiento, la directora ejecutiva del Inafocam, Siullin Joa León, afirmó que el objetivo es aumentar los índices de aprendizaje de los estudiantes de la Regional 18 antes de junio de 2027.

"Este reto nos convoca a redoblar esfuerzos, innovar en nuestras prácticas educativas y asegurar que cada acción formativa tenga un impacto real y medible en el aula", expresó.

Joa León destacó que el Inafocam amplió la oferta formativa para la regional con maestrías en neuroeducación, educación inclusiva y atención a la diversidad, educación infantil, así como en STEAM e inteligencia artificial.

Indicó además que 1,042 docentes participan en especialidades y diplomados enfocados en fortalecer la práctica pedagógica, mientras otros 366 cursan maestrías en distintas áreas.

Transformación educativa

La funcionaria sostuvo que el plan responde a la visión de transformación educativa impulsada por el presidente Luis Abinader y a los pilares de gestión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

También anunció que el ganador del Premio Internacional de Literatura Pedro Henríquez Ureña, José Enrique García, manifestó su disposición de trabajar directamente con estudiantes y docentes de la Regional 18 para fortalecer las competencias de lectoescritura.

El director ejecutivo del Ideice, Jesús Antonio Andújar, señaló que el programa busca ir más allá de las acciones formativas tradicionales, promoviendo un acompañamiento sostenido a docentes, directivos, técnicos y familias, adaptado a las necesidades de las comunidades educativas.

Mientras, la directora de la Regional 18, Virginia Encarnación, afirmó que la iniciativa fortalecerá la educación en todos los distritos educativos que integran esa demarcación.

En tanto, el director general de Supervisión Educativa del Minerd, José Alberto Contreras, explicó que el plan fue diseñado a partir de las necesidades reales de los docentes y demás actores del sistema educativo de la zona.

Detalló que el proyecto contempla cursos, talleres y seminarios dirigidos a docentes de aula y coordinadores pedagógicos, con el objetivo de mejorar las prácticas educativas y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.

"No habrá mejores aprendizajes sin una buena enseñanza, una mejor gestión educativa ni el involucramiento de los padres, la comunidad y la sociedad civil, pues es un compromiso de todos", expresó.