Convocan a séptima edición del Concurso de Ensayos por la Libertad

La iniciativa va dirigida a estudiantes de secundaria de centros educativos públicos y privados del país. ( FUENTE EXTERNA )

La séptima edición del Concurso de Ensayos por la Libertad, una iniciativa dirigida a estudiantes de secundaria de centros educativos públicos y privados del país, fue convocada este miércoles por la Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y la Fundación Macarrulla.

El certamen busca motivar a los jóvenes a reflexionar sobre el valor de la libertad, la democracia y los desafíos que representan los regímenes autoritarios para las sociedades.

Lidia Martínez de Macarrulla invitó a los estudiantes a participar en esta nueva edición, cuyos trabajos podrán ser entregados hasta el próximo 15 de mayo.

Explicó que el concurso procura fomentar el análisis y la conciencia crítica entre los jóvenes sobre los sacrificios realizados por distintas generaciones para conquistar y defender los derechos democráticos.

Concurso tiene siete años

"Queremos invitarles al concurso que celebra el Museo de la Resistencia cada año el 30 de mayo. La Fundación Macarrulla ya lleva siete años apoyando esta iniciativa y luchando por hacer entender a nuestra juventud lo importante que es la libertad", expresó Martínez de Macarrulla en una nota de prensa.

Indicó que los estudiantes ganadores recibirán diversos artículos tecnológicos como premio, mientras que la ceremonia de premiación será realizada el 30 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Libertad.

La representante de la fundación destacó la importancia de mantener espacios de reflexión dirigidos a la juventud dominicana sobre los valores democráticos y los derechos ciudadanos.