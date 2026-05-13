"República Dominicana no necesita más abogados ni contables, sino ingenieros", afirma rector del Intec

Con un llamado a convertir la innovación e investigación en políticas de Estado, autoridades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) presentaron proyectos científicos, tecnológicos y ambientales mientras alertaron sobre la brecha entre la demanda laboral y la baja matrícula en carreras STEM en el país.

"República Dominicana no necesita más contables o abogados, sino ingenieros", expresó Arturo del Villar, rector del Intec, durante el encuentro con periodistas y directivos de medios.

Del Villar, décimo rector de la academia y el primero egresado de grado en asumir la posición, aseguró que uno de sus principales objetivos consiste en consolidar una universidad con visión transformadora, enfocada en innovación, excelencia académica y compromiso con el desarrollo nacional. La institución, indicó, mantiene proyectos con universidades y centros de investigación internacionales.

Poca inversión

El rector sostuvo que el principal desafío del país no es solo económico, sino la falta de inversión sostenida en innovación, investigación y formación de talento.

"Nuestro país, durante los últimos 30 o 40 años, no ha invertido en innovación, tecnología e investigación. Tenemos uno de los índices más bajos de inversión. Apenas un 0.003 % del producto interno bruto", afirmó.

En ese contexto, criticó la ausencia de políticas estatales estratégicas para fortalecer el ecosistema tecnológico y científico nacional. También cuestionó que el Estado financie estudios en el extranjero en áreas que ya se imparten en el país, mientras sectores productivos demandan otro tipo de profesionales.

Del Villar consideró que el modelo de crecimiento basado principalmente en turismo y endeudamiento no garantiza un desarrollo sostenible a largo plazo. A su juicio, República Dominicana debe apostar por la manufactura avanzada, la tecnología y oportunidades como el "nearshoring", impulsadas tras la pandemia.

"El desarrollo real viene de la innovación y la ciencia, porque generan empleos mejor remunerados", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/autoridades-y-academicos-del-intec-sostuvieron-un-encuentro-con-periodistasjpg-1-8926afcd.jpeg Autoridades académicas del Intec durante el encuentro con la prensa. (FUENTE EXTERNA)

Ocho años sin subvención

Las autoridades del Intec señalaron además que la universidad lleva cerca de ocho años sin recibir subvención estatal, pese a ser una institución sin fines de lucro.

Según explicaron, la academia dejó de percibir entre 500,000 y 800,000 pesos cada año, recursos que equivaldrían al financiamiento de seis becas estudiantiles de forma anual.

Para la rectoría, esta situación refleja la necesidad de abrir un diálogo entre el Gobierno, la academia y el sector productivo para desarrollar capacidades tecnológicas y científicas.

Base deficiente

Otro de los retos identificados por la universidad lo representa la disminución en la tasa de aprobación de los exámenes de admisión, en especial en carreras de ingeniería.

Según Del Villar, el porcentaje de estudiantes admitidos pasó de entre 70 % y 80 %, en años anteriores, a cerca de 40%.

Consultado por Diario Libre, el rector explicó que la universidad implementó programas de nivelación en matemáticas y redacción en español para enfrentar las deficiencias académicas detectadas en los aspirantes.

También indicó que el Intec impulsa un modelo académico más flexible, con programas de graduación de entre tres años y medio y cuatro años, para adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos.

Poca continuidad

Durante el encuentro, el rector cuestionó la falta de continuidad de políticas públicas y proyectos de investigación cuando se producen cambios de gobierno o de ministros.

Según explicó, algunos proyectos son cancelados o enfrentan presiones para entregar resultados anticipados por intereses políticos.

También criticó la falta de cooperación de algunos gremios y la efectividad de determinadas políticas educativas, como los programas de desayuno escolar. Además, mencionó la paralización de iniciativas debido a protestas sociales.

Como ejemplo, recordó su experiencia en el pacto eléctrico, del cual —afirmó— surgieron acuerdos tripartitos que luego no se cumplieron.

Investigaciones

La actividad sirvió como base para presentar distintos proyectos científicos y tecnológicos impulsados por el Intec.

Carlos Sanlley, director de Investigaciones de la universidad, expuso un estudio sobre macro y microplásticos en los ríos Ozama e Isabela. Según indicó, República Dominicana ocupa la posición 49 entre 100 países con mayor contaminación en ríos a nivel mundial.

La investigación utiliza imágenes satelitales, drones, cámaras y rastreadores GPS para estudiar el desplazamiento de residuos plásticos en los afluentes. Los resultados preliminares muestran que la basura se desplaza a través del sistema fluvial en cuestión de horas y días, mucho más rápido de lo estimado al inicio.

Las autoridades académicas también abordaron la falta de inversión y comercialización de investigaciones científicas en el país, incluyendo estudios vinculados al aprovechamiento del sargazo.

Entre los proyectos destacados figura una investigación sobre Alzheimer apoyada con inteligencia artificial, patrocinada por Apple Inc., con participación de la empresa Aero-Robotics.

Asimismo, presentaron la Unidad de Innovación en Bioplásticos y Biomateriales, coordinada por el profesor Yaset Rodríguez, dedicada al desarrollo de soluciones sostenibles a partir de residuos orgánicos como sargazo, cascarilla de arroz, fibras de coco y almidón.

Brecha STEM La actividad también sirvió para exponer la brecha existente entre la creciente demanda de profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y la baja matrícula universitaria en esas áreas. Según datos presentados por el Intec, el 75 % de los empleos del futuro estarán vinculados a disciplinas STEM, pero solo el 17.5 % de los universitarios dominicanos cursan carreras relacionadas con estas áreas. En ese contexto, se presentó el programa Intec-Stem, coordinado por Anileydis Colón, orientado a fortalecer la educación científica y tecnológica en estudiantes y docentes preuniversitarios.