Con apenas 19 años, Gregory Aquino ha logrado posicionarse en el escenario internacional de las matemáticas tras obtener reconocimientos en dos importantes competencias académicas celebradas en Alemania y Nigeria.

Aquino –egresado del Colegio Calasanz, donde fue reconocido con el máximo honor académico de su generación–, participó durante un proceso de seis meses en dos olimpiadas internacionales de matemáticas que reúnen a miles de estudiantes de distintos países.

La primera fue el International Youth Math Challenge (IYMC), una competencia con sede en Alemania, que desde 2018 convoca a decenas de miles de participantes de más de 100 países.

En esta olimpiada, el dominicano obtuvo medalla de bronce a nivel internacional y el puntaje más alto entre los participantes de la República Dominicana, en febrero del 2026.

Posteriormente, Aquino compitió en marzo de este año en el Special Math Contest (SMC), con sede en Nigeria, donde alcanzó la medalla de plata tras superar dos rondas de problemas avanzados que incluían razonamiento lógico, teoría de números y demostraciones matemáticas.

Según explicó el joven, en la fase final de esta competencia los participantes debían resolver cuatro problemas complejos en formato de ensayo, cada uno con una puntuación máxima de siete puntos. Aquino logró 11 puntos en total, resultado que lo colocó entre los mejores competidores del certamen.

El joven, residente en el sector Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este, destacó los pasos para prepararse camino a las olimpiadas:

Idiomas: "Lo primero es que, si vas a competir a nivel internacional, debes saber inglés".

Ayuda: "Segundo, es tener una red de apoyo, ya sea tener un tutor, un mentor que te sirva de guía para buscar PDFs o libros que tengan relacionados los teoremas".

Perseverancia: "No te rindas, aunque tú creas que no puedes resolver un problema. Tarde o temprano, de la forma más fácil o de la forma más difícil, podrás encontrar la solución".

Además del logro académico, la organización del certamen en Nigeria extendió a Aquino una invitación para convertirse en embajador del programa, con el objetivo de promover el desarrollo de áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre jóvenes.

Estrictos controles de supervisión

A pesar de los logros obtenidos en ambas competencias, Aquino no pudo viajar a las sedes de los eventos internacionales debido a limitaciones económicas. Por esta razón, participó de manera virtual desde la República Dominicana, cumpliendo con los protocolos de supervisión establecidos por las organizaciones de las olimpiadas.

Las pruebas se realizaron bajo estrictos controles de supervisión virtual, incluyendo verificación de identidad, cámaras múltiples, micrófono y monitoreo constante del entorno del participante para evitar cualquier tipo de irregularidad.

El joven señaló que le habría gustado viajar para recibir los premios de manera presencial, pero reconoció que no le fue posible, debido a no contar con los recursos necesarios, tal como le ocurrió en agosto del 2025, cuando tampoco pudo asistir a Argentina para recibir un reconocimiento de una competencia literaria, donde ganó el primer lugar y una mención.

Indicó que ver esos logros a través de una pantalla deja "un sabor agridulce", aunque considera que, aun así, demuestra que tiene la capacidad de competir y destacarse a nivel internacional.

"Es necesario tener el apoyo y los recursos", expresó. Indicó que, más que un reconocimiento por lo que ya ha logrado, lo que realmente necesita en este momento es ayuda para impulsar sus investigaciones y continuar con su formación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/02/img20260312185617585-5d65d609.jpg Gregory Aquino, estudiante dominicano y colaborador del equipo tecnológico Apolo 27, participa en proyectos de investigación y competencias internacionales, demostrando el talento local en matemáticas y ciencias. (FUENTE EXTERNA)

Colabora con Apolo 27

El estudiante –quien actualmente colabora con el equipo tecnológico Apolo 27 en proyectos de investigación y competencias internacionales relacionadas con ingeniería y tecnología– afirmó que estos logros representan una oportunidad para abrir puertas a otros jóvenes dominicanos interesados en las ciencias.

Su objetivo es continuar participando en competencias internacionales y eventualmente desarrollar una carrera que combine matemáticas y programación, en este caso ciencia de datos, con miras a trabajar en proyectos científicos de alto nivel.

"Me encantaría trabajar en la NASA. Poder ser partícipe y demostrar que realmente el dominicano puede llegar lo más lejos, y poder allá resolver problemas imposibles que en verdad pueden ser posibles", sostuvo.