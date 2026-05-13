"El barrio ha tomado por asalto las aulas": Melanio Paredes alerta sobre violencia en escuelas

Melanio Paredes, exministro de Educación y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ( ARCHIVO DANIA ACEVEDO )

El aumento de los episodios de violencia en las escuelas dominicanas, muchos de ellos viralizados a través de las redes sociales, mantiene en alerta y preocupación a la comunidad educativa, ante una problemática que evidencia el deterioro de la convivencia escolar.

El caso más reciente ocurrió en Verón, provincia La Altagracia, donde un video difundido ampliamente en plataformas digitales muestra a varios menores portando armas blancas a las afueras de una escuela primaria, mientras intentaban agredir a otros estudiantes, una escena que ha reavivado el debate sobre la seguridad en los centros educativos.

La situación fue abordada este martes por el exministro de Educación y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, quien advirtió que la violencia escolar no puede analizarse como un problema aislado del sistema educativo, sino como una consecuencia directa de la degradación social y familiar que afecta al país.

"El barrio ha tomado por asalto las aulas", afirmó Paredes al señalar que la violencia, la subcultura y los conflictos que se generan en muchos sectores terminan reflejándose dentro de las escuelas.

Recordó que años atrás los centros educativos ejercían influencia positiva sobre las comunidades mediante clubes culturales y actividades deportivas, mientras que actualmente ocurre el fenómeno contrario.

El exfuncionario sostuvo que el debilitamiento del núcleo familiar es uno de los factores principales detrás de la crisis de convivencia en los planteles escolares. Indicó que una gran parte de los hogares dominicanos son monoparentales y que muchos niños crecen bajo esquemas de violencia intrafamiliar o con escasa supervisión de los padres. Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, Paredes citó estadísticas de organismos internacionales que advierten sobre la cantidad de menores sometidos a métodos violentos de disciplina en sus hogares y lamentó la desaparición de iniciativas como las escuelas de padres y los programas de orientación familiar impulsados años atrás desde el Ministerio de Educación.

Fusión del Minerd-Mescyt

En otro orden, Melanio Paredes consideró que el debate actual sobre la transformación del sistema educativo debe ir más allá de la discusión sobre la posible fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Explicó que la comisión creada por el Gobierno para estudiar la reorganización del sistema educativo representa una oportunidad para revisar de manera integral el modelo educativo dominicano y adecuarlo a los desafíos del presente y del futuro, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial, la crisis de valores y los problemas de convivencia social.

Según detalló, el proceso contempla consultas regionales, técnicas y abiertas con actores del sistema educativo, especialistas y organizaciones sociales, con el objetivo de construir una propuesta de transformación que eventualmente derive en una nueva legislación educativa.