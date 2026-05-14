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Regional 12 de Educación nombra a 109 personas para fortalecer la seguridad y la gestión escolar

Los nombramientos beneficiarán a los distritos educativos de Higüey, San Rafael del Yuma, El Seibo y Miches

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    Regional 12 de Educación nombra a 109 personas para fortalecer la seguridad y la gestión escolar
    Las personas designadas ocuparán puestos como auxiliares de seguridad, digitadores, secretarias, entre otros cargos. (FUENTE EXTERNA)

    La Regional 12 de Educación realizó este jueves la entrega de 109 designaciones de personal destinadas a fortalecer el funcionamiento administrativo y la seguridad en los centros educativos de la demarcación.

    La jornada fue encabezada por la directora regional, Aidée López, junto a la directora del Distrito Educativo 12-01 de Higüey, Martha Rodríguez, durante un acto celebrado con representantes de los cuatro distritos educativos que integran la regional.

    Los nombramientos corresponden a auxiliares de seguridad, auxiliares de Policía Escolar, digitadores y secretarias, quienes serán integrados a distintos centros educativos de la provincia y zonas aledañas.

    Distribución y efectividad de las designaciones

    De acuerdo con las autoridades educativas, la distribución de las designaciones se realizó de la siguiente manera: 41 para el Distrito Educativo 12-01 de Higüey; ocho para el Distrito 12-02 de San Rafael del Yuma; 32 para el Distrito 12-03 de El Seibo; y 28 para el Distrito 12-04 de Miches. Además, fueron asignados dos colaboradores para las oficinas de la Regional 12 de Educación.

    Durante la actividad, una comisión especial del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) se trasladó a la regional para formalizar la entrega de las designaciones y orientar al personal beneficiado sobre su incorporación inmediata a los puestos asignados.

    • Las autoridades informaron que los nombramientos tienen efectividad a partir del uno de mayo de 2026.

    "Con esta iniciativa, la Regional 12 de Educación busca continuar fortaleciendo los servicios de apoyo, la seguridad y los procesos administrativos en los centros educativos de la demarcación", indicó López.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.