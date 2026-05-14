Regional 12 de Educación nombra a 109 personas para fortalecer la seguridad y la gestión escolar

Las personas designadas ocuparán puestos como auxiliares de seguridad, digitadores, secretarias, entre otros cargos. ( FUENTE EXTERNA )

La Regional 12 de Educación realizó este jueves la entrega de 109 designaciones de personal destinadas a fortalecer el funcionamiento administrativo y la seguridad en los centros educativos de la demarcación.

La jornada fue encabezada por la directora regional, Aidée López, junto a la directora del Distrito Educativo 12-01 de Higüey, Martha Rodríguez, durante un acto celebrado con representantes de los cuatro distritos educativos que integran la regional.

Los nombramientos corresponden a auxiliares de seguridad, auxiliares de Policía Escolar, digitadores y secretarias, quienes serán integrados a distintos centros educativos de la provincia y zonas aledañas.

Distribución y efectividad de las designaciones

De acuerdo con las autoridades educativas, la distribución de las designaciones se realizó de la siguiente manera: 41 para el Distrito Educativo 12-01 de Higüey; ocho para el Distrito 12-02 de San Rafael del Yuma; 32 para el Distrito 12-03 de El Seibo; y 28 para el Distrito 12-04 de Miches. Además, fueron asignados dos colaboradores para las oficinas de la Regional 12 de Educación.

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Durante la actividad, una comisión especial del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) se trasladó a la regional para formalizar la entrega de las designaciones y orientar al personal beneficiado sobre su incorporación inmediata a los puestos asignados.

Las autoridades informaron que los nombramientos tienen efectividad a partir del uno de mayo de 2026.

"Con esta iniciativa, la Regional 12 de Educación busca continuar fortaleciendo los servicios de apoyo, la seguridad y los procesos administrativos en los centros educativos de la demarcación", indicó López.