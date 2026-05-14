La UASD rediseña sus carreras con énfasis en las competencias

Estudiantes se gradúan en la UASD. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) impulsa una transformación curricular en varias de sus carreras con el objetivo de adaptar la formación académica a las exigencias actuales del mercado laboral, las nuevas tecnologías y los cambios sociales.

El rediseño, basado en un modelo por competencias, incorpora nuevas asignaturas, aumentando la formación práctica y reorganizando los planes de estudio.

"Esa fue una labor ardua que hicimos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con todas las escuelas, siendo la primera facultad con un diseño y rediseño por competencia", afirmó su decano, Antonio Ciriaco Cruz.

Según detalló, fueron rediseñados los planes de estudio de Economía, Estadística, Mercadeo, Contabilidad, Sociología, Turismo y Trabajo Social, esta última convertida recientemente en escuela debido al crecimiento de su demanda.

"Nosotros prácticamente diseñamos y rediseñamos todos los planes de estudio de esas escuelas", sostuvo.

Ciriaco Cruz indicó que uno de los objetivos principales era adaptar la formación universitaria a las necesidades reales del mercado.

"Son planes de estudios que han sido diseñados y rediseñados por competencias", explicó.

El académico señaló que el proceso tomó alrededor de cinco años y contó con asesoría internacional.

"Eso es un trabajo que se inició conjuntamente con recomendaciones de la Universidad de Barcelona", dijo.

Además, aseguró que el rediseño involucró a estudiantes y docentes mediante consultas y asambleas académicas.

"Involucró a los estudiantes para que los estudiantes también dieran su opinión al margen de las opiniones de los profesores y profesoras", comentó.

Más datos, economía digital y nuevas carreras

Uno de los cambios más importantes dentro de Ciencias Económicas y Sociales es la transformación de la Escuela de Estadística.

"La escuela de estadística en lo adelante ya será una escuela no solamente de estadística, sino también de ciencia de datos", afirmó Ciriaco.

A su juicio, el cambio responde directamente a las nuevas tendencias profesionales.

"Eso está recogiendo gran parte de las demandas de muchos jóvenes que andan buscando nuevas carreras", agregó.

La facultad también incorporó nuevas carreras vinculadas con actuaría, negocios internacionales y logística.

"En la carrera de economía se incorporan, por ejemplo, asignaturas que tienen que ver con la economía digital", indicó.

Sobre la nueva carrera de Actuaría y Análisis de Riesgo, sostuvo que surge por la necesidad de profesionales especializados en el sistema financiero y de pensiones.

"Muchos de los profesionales que trabajan en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son extranjeros porque aquí no existe una carrera de actuaría", afirmó.

También destacó el crecimiento de Comercio Exterior y Aduanas, ligado a la expansión logística del país.

"El país se ha convertido en un hub logístico", expresó.

Psicología Clínica amplía formación terapéutica y práctica

Otra de las carreras con cambios importantes es Psicología Clínica, cuyo nuevo pénsum 202510 incrementa la carga práctica y terapéutica.

El programa pasó de 171 a 200 créditos e incorpora asignaturas como Neuropsicología Clínica, Gestión Emocional, Terapias Emergentes, Psicología Forense e Intervención Sistémica Familiar.





También fortalece la investigación con materias como Fundamentos de Investigación Psicológica, Metodología de Investigación I y II y Seminario de Tesis.

El nuevo modelo reorganiza además las prácticas supervisadas para distribuir las competencias clínicas desde etapas más tempranas de la carrera.

Comunicación apuesta por competencias y tecnología

En la Escuela de Comunicación Social, el coordinador de la carrera de Relaciones Públicas, Raúl Hernández, explicó que la reforma curricular implica un cambio total de enfoque.

"Este es un cambio de paradigma. Los programas que hemos tenido a la fecha han sido programas por objetivos. Entonces, ahora el nuevo enfoque es basado en competencias", agregó.

Al igual que Ciriaco, Hernández señaló que la intención es que el estudiante egrese con habilidades concretas para insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral.

"Que tenga un expertise, tenga habilidades y que las pueda ofertar", subrayó como meta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-11-at-14930-pm-f48bcc79.jpeg El profesor Raúl Hernández. (FUENTE EXTERNA)

Según indicó, el nuevo diseño curricular incorpora materias adaptadas a la transformación tecnológica de la comunicación.

"Hay nuevas asignaturas que van muy a tono con los cambios que ha tenido la comunicación en el ámbito tecnológico", sostuvo.

Entre las nuevas materias figuran contenidos relacionados con innovación tecnológica, análisis del discurso, comunicación política, manejo de medios digitales y comunicación en crisis.

"Se ha incorporado una materia en relaciones públicas de comunicación política que no la teníamos", explicó.

También indicó que el rediseño contempla una reorganización académica para optimizar la carga curricular.

"Hay materias que antes eran dos, se está resumiendo en una. Por ejemplo, las de semiótica", dijo.

Del mismo modo, aclaró que el rediseño no solo afecta la educación de los estudiantes, sino que requiere modernización de parte de los maestros.

"No ganamos nada con hacer un nuevo diseño y que los profesores sigan con el viejo modelo", destacó.

Laboratorio multimedia e inteligencia artificial

Como parte de la modernización, la UASD habilita un nuevo laboratorio multimedia equipado con estudio de televisión, cabina de radio, espacios para podcasts y herramientas de inteligencia artificial.

"Se están ultimando ya los trabajos de un laboratorio multimedia con tecnología de punta que incluye inteligencia artificial, sala digital, estudio de televisión, una cabina de radio y podcasts", explicó Hernández.

El docente aseguró que el espacio permitirá fortalecer la formación práctica de los estudiantes.

Hernández explicó que la universidad también desarrolló diplomados para capacitar a los profesores en el nuevo enfoque por competencias.

"No ganamos nada con hacer un rediseño y que los profesores sigan actuando con una mentalidad antes del nuevo modelo", concluyó.

Otras carreras siguen a la espera

Jesús, de 19 años y estudiante de electromecánica dice que aún espera por ver las actualizaciones prometidas a su carrera.

"Deberían actualizar, sobretodo por la programación. Ahora mismo, cualquier ingeniero, no importa su área, debe saber programar", dijo al ser consultado.

Aseguró que dentro de los cambios se iban a introducir materias de ciberseguridad, mecatrónica y telecomunicaciones. "Todavía nada de nada", afirmó.

Sara, estudiante de medicina, indicó que se mantiene a la espera del "Plan 15", como fue bautizado el rediseño de su carrera.

"Estaría bien que lo apliquen. Todavía no han dicho la fecha. Materias como "Promoción a la salud" deben reformarla porque uno ve lo mismo y sería bueno simplificarla", opinó.

Remozarán la biblioteca La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) anunciaron el inicio del proceso de remodelación de la Biblioteca Pedro Mir, durante un recorrido realizado en sus instalaciones encabezado por el rector de la academia estatal, Editrudis Beltrán, y el ministro de Vivienda, Víctor "Ito" Bisonó. Las autoridades informaron que la intervención comenzará con un levantamiento técnico orientado a identificar las condiciones estructurales, tecnológicas y de equipamiento de la biblioteca, con miras a su posterior remozamiento y modernización. "La UASD vive un proceso de modernización integral orientado a fortalecer la calidad académica, la infraestructura y los servicios", expresó Beltrán.