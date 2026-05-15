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Centro para ciegos de Santiago y el Minerd llegan a acuerdo sobre local

Terminan así un conflicto que motivó una protesta próximo al Palacio Nacional

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    Centro para ciegos de Santiago y el Minerd llegan a acuerdo sobre local
    Personal del Cecapsi protesta frente al Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

    "El Centro de Capacitación para Ciegos y el Ministerio de Educación, gracias a Dios, han llegado a un acuerdo", fueron las palabras con las cuales la directora del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), Ana García, informó el fin de un proceso de lucha. 

    A finales de abril, miembros de la entidad protestaron durante tres días en las inmediaciones del Palacio Nacional, exigiendo un contrato de alquiler de más de un año para la realización de las labores del centro en Santiago, luego de que tuvieran que abandonar el anterior por fallas en la infraestructura. 

    "Hemos llegado al siguiente acuerdo: nos van a alquilar por dos años, garantizándonos que para el 2027, si no somos incluidos en el presupuesto (general del Estado), pues tendremos el pago del local garantizado", informó García.

    Explicó que el Cecapsi se ha comprometido a cubrir el presupuesto del pago del local para el 2027 en caso de recibir un monto significativo en ese año.

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    Ayacx Mercedes, viceministro de Planificación del Ministerio de Educación (Minerd), dijo que la cartera ha dado respaldo al centro desde hace años a través de personal docente, de apoyo psicoemocional y administrativo, razón por la cual hacen público el deseo de apoyarlo a través del alquiler de un local adecuado.

    Recordó que el Minerd ofrecía el alquiler por un año, propuesta a la que se oponía el centro por considerarla insuficiente.  

    TEMAS -

      Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.