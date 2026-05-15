Estudiantes de la Pucmm clasifican a final mundial de competencia tecnológica en China

Los estudiantes Marco Reyes, Yira Tavárez y Diego de Jesús Peralta Mora, bajo la mentoría del profesor Jesús Nicolás Mejía. ( FUENTE EXTERNA )

Un equipo de estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) clasificó a la fase final de la Huawei ICT Global Competition, convirtiéndose en la única representación de Centroamérica y el Caribe que disputará el certamen mundial en Shenzhen, China, del 2 al 5 de junio de 2026.

La delegación está integrada por los estudiantes Marco Reyes, Yira Tavárez y Diego de Jesús Peralta Mora, bajo la mentoría del profesor Jesús Nicolás Mejía. El equipo competirá en la categoría de Informática, una de las áreas principales de la competencia internacional organizada por Huawei.

Para alcanzar la clasificación, los estudiantes superaron en la etapa nacional a universidades e institutos dominicanos como Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Universidad Central del Este, Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Las Américas, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Infotep y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

También lograron imponerse a representantes de países como Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Costa Rica y Jamaica en la ronda regional.

Motivación y preparación del equipo

Tavárez explicó que la experiencia obtenida en la edición anterior, donde alcanzó el tercer lugar, sirvió de motivación para regresar con mayores expectativas.

"Desde entonces me propuse como meta personal que este año lograríamos el gran premio, no solo por satisfacción propia, sino también en representación de nuestro país y de la Pucmm", expresó.

Los estudiantes indicaron que su preparación incluyó reuniones nocturnas semanales para repasar materiales, exámenes anteriores y contenidos de la plataforma oficial de la competencia. En la prueba clasificatoria, el equipo entregó sus respuestas una hora antes del tiempo límite establecido.

Marco Reyes y Diego Peralta afirmaron que el logro refleja el nivel de preparación académica y el esfuerzo sostenido durante su formación universitaria.

"Con estos logros, mantenemos altas expectativas de cara a nuestro viaje a China, donde esperamos alcanzar el gran premio máximo" Marco Reyes y Diego Peralta Estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Pucmm “

Importancia de la competencia

La Huawei ICT Global Competition reúne cada año a estudiantes de más de 80 países con el propósito de fomentar habilidades prácticas, innovación tecnológica y desarrollo del talento digital.

Desde su creación en 2015, la competencia ha sido reconocida en China como certamen universitario nacional y figura entre los programas emblemáticos de formación tecnológica respaldados por la Unesco.

En la República Dominicana, Huawei mantiene programas de formación y capacitación tecnológica dirigidos a estudiantes y profesionales, entre ellos ICT Academy y Seeds for the Future, orientados al fortalecimiento del ecosistema digital del país.