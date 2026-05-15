Fundación Padrino rechaza declaraciones de Melanio Paredes sobre "asalto" de los barrios a las aulas

El exdiputado Rafael Méndez, presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, Rafael Méndez, calificó de deplorables, discriminatorias y penosas las declaraciones del exministro de Educación, Melanio Paredes, quien afirmó que "el barrio ha tomado por asalto las aulas" .

Méndez consideró que ese tipo de expresión representa un sesgo clasista inaceptable y una forma de criminalización de la pobreza y del origen social.

"El lenguaje utilizado por el exfuncionario entraña una peligrosa criminalización de la pobreza y del origen social, constituyendo una coartada perfecta para justificar el estrepitoso fracaso de las políticas de reforma escolar." Rafael Méndez Presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo. “

Agregó que resulta irresponsable atribuir las debilidades del sistema educativo al entorno comunitario, en lugar de reconocer las limitaciones del Estado para garantizar una educación de calidad.

Asimismo, defendió a los estudiantes de sectores vulnerables, al asegurar que el barrio no puede ser visto como un espacio homogéneo de delincuencia o incultura.

"En esos entornos conviven miles de familias honestas y trabajadoras que madrugan diariamente inculcando valores de dignidad y superación a sus hijos", expresó.

Llamado a las autoridades para mejorar el sistema educativo

Méndez invitó al exministro a retractarse de sus declaraciones, al considerar que estas lesionan el honor de los sectores populares.

Finalmente, llamó a las autoridades educativas a superar los prejuicios y concentrarse en fortalecer las herramientas pedagógicas y psicológicas del sistema escolar.