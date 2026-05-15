Fundación Padrino rechaza declaraciones de Melanio Paredes sobre "asalto" de los barrios a las aulas
Las declaraciones del exministro de Educación son vistas como un ataque a los sectores vulnerables y una justificación del fracaso educativo
El presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, Rafael Méndez, calificó de deplorables, discriminatorias y penosas las declaraciones del exministro de Educación, Melanio Paredes, quien afirmó que "el barrio ha tomado por asalto las aulas".
Méndez consideró que ese tipo de expresión representa un sesgo clasista inaceptable y una forma de criminalización de la pobreza y del origen social.
Agregó que resulta irresponsable atribuir las debilidades del sistema educativo al entorno comunitario, en lugar de reconocer las limitaciones del Estado para garantizar una educación de calidad.
Asimismo, defendió a los estudiantes de sectores vulnerables, al asegurar que el barrio no puede ser visto como un espacio homogéneo de delincuencia o incultura.
"En esos entornos conviven miles de familias honestas y trabajadoras que madrugan diariamente inculcando valores de dignidad y superación a sus hijos", expresó.
Llamado a las autoridades para mejorar el sistema educativo
Méndez invitó al exministro a retractarse de sus declaraciones, al considerar que estas lesionan el honor de los sectores populares.
- Finalmente, llamó a las autoridades educativas a superar los prejuicios y concentrarse en fortalecer las herramientas pedagógicas y psicológicas del sistema escolar.