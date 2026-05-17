ADP exige al Ministerio de Educación publicar calificaciones de evaluación docente en 72 horas

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo. ( ARCHIVO/DL )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exigió al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, la publicación en un plazo de 72 horas de las calificaciones correspondientes a la sexta etapa de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), tras concluir el proceso de observación de clases.

La solicitud fue realizada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, mediante una carta remitida al funcionario el pasado viernes 15 de mayo.

Hidalgo explicó que el instructivo de esta etapa establece que el proceso debe regirse por principios de transparencia, objetividad, celeridad y el derecho a una retroalimentación oportuna, por lo que consideró indispensable que los resultados sean divulgados dentro de ese plazo.

"La publicación inmediata de los resultados permite que el docente conozca a tiempo su valoración y los aspectos a mejorar, ejerza su derecho a réplica y revisión dentro de los plazos establecidos, y reciba retroalimentación pedagógica, fortaleciendo así el carácter formativo de la evaluación", expresó en una nota de prensa.

El dirigente sindical advirtió que los retrasos en la publicación de las calificaciones generan incertidumbre e inconformidad en el magisterio nacional, además de afectar el clima de confianza necesario para el desarrollo adecuado del proceso evaluativo.

Dice docentes podrán apelar

Hidalgo llamó a los docentes que aún están pendientes de evaluación a participar activamente, al considerar que este proceso constituye una oportunidad para demostrar el trabajo que realizan diariamente en las aulas.

Asimismo, informó que la ADP ha presentado ante las autoridades educativas varios casos de pares evaluadores señalados por presunta falta de objetividad, al tiempo que exhortó al magisterio a mantener la prudencia, el respeto y el buen trato durante todo el proceso.

Recordó que los docentes inconformes podrán apelar sus resultados 24 horas después de concluida la evaluación, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Orden Departamental 18-2025.

El presidente del gremio reafirmó el compromiso de la organización con la defensa de los derechos y la dignidad de los maestros en todo el territorio nacional.

Indicó que el Comité Ejecutivo Nacional y la comisión designada para acompañar el proceso han intensificado las labores de vigilancia, observación y fiscalización para evitar que algún docente resulte perjudicado por criterios subjetivos o fallas en el sistema.

En ese sentido, exhortó a los dirigentes de base, representantes sindicales y directivas municipales a reportar cualquier incidencia para que la ADP pueda documentar los casos y garantizar una defensa efectiva de los docentes afectados.

Hidalgo también pidió a las autoridades que los casos cuestionados no sean revisados por un solo evaluador, sino por una junta colegiada que garantice transparencia, imparcialidad y justicia.

"La ADP no descansará hasta que cada maestro reciba una valoración justa que refleje su verdadero desempeño. Estaremos en sesión permanente, documentando irregularidades y brindando soporte legal y técnico a los afiliados afectados", concluyó.