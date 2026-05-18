Infraestructura Escolar acelera terminación de escuelas en la Cordillera Central, tras trabajo de DL

Algunos de los planteles escolares permanecían paralizadas desde hace más de una década. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dispuso acelerar la terminación de varios centros educativos en el municipio de Padre Las Casas y el distrito municipal de Los Fríos, provincia Azua, como parte del plan "Aulas 24/7-365", con el objetivo de incorporar más espacios al sistema educativo nacional.

La disposición se da luego de un trabajo realizado por Diario Libre denunciando que la eterna construcción de planteles escolares en la Cordillera Central agudiza la deuda social.

Durante un recorrido de supervisión por comunidades de la Cordillera Central, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, informó que algunas de las obras que permanecían paralizadas desde hace más de una década estarán listas para agosto próximo.

Entre ellas citó el Liceo Hilario Santos de León, en Los Fríos, cuya construcción inició en 2013 y luego fue abandonada. Los trabajos fueron retomados en la presente gestión para concluir la obra.

También fueron integrados al programa "24/7-365" la Escuela Las Cañitas, iniciada en 2010, y el Liceo Las Lagunas, comenzado en 2013, ambos ubicados en la zona montañosa entre Azua y San Juan de la Maguana.

Herrera explicó que el presidente Luis Abinader instruyó acelerar la ejecución de estos proyectos como parte de la prioridad gubernamental de ampliar y mejorar la infraestructura escolar en todo el país.

"El objetivo es garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa", expresó el funcionario.

De su lado, el director regional de Educación 03, Jorge de los Santos, destacó la disposición del Gobierno, del Ministerio de Educación y de Infraestructura Escolar para concluir los planteles, los cuales beneficiarán a más de 800 estudiantes de la zona.

Mientras que la ingeniera contratista Sandra Vargas, responsable de una de las obras de 13 aulas y un comedor escolar, aseguró que trabaja para entregar el plantel en el menor tiempo posible y valoró el respaldo ofrecido por Infraestructura Escolar y las comunidades.

En tanto, el director de la Junta Distrital de Los Fríos, Andrés Aybar Delgado, afirmó que más de siete comunidades serán impactadas con la entrega de los nuevos centros educativos.

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Previo al recorrido, Herrera sostuvo una reunión con la gobernadora provincial, María Minerva Navarro; el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, y supervisores de la DIE, para evaluar el avance de las obras escolares que se ejecutan en Azua.

En la jornada también participaron técnicos y supervisores de Infraestructura Escolar, entre ellos Hipólito Capano, Francis Feliz, Luis Esteban Pujols, Simón de León, Herrickson Beltré, Víctor Robles y Charlie Raymundo.