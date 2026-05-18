Banco Popular y la AINEP firman alianza estratégica en favor de la educación de calidad

De izquierda a derecha, los señores Adriana del Conte, Carmina Peña, Wara González, Christopher Paniagua, José Mármol y Mariel Bera. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano y la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) firmaron una alianza estratégica orientada a impulsar la educación de calidad en los centros educativos afiliados a la entidad, mediante un amplio programa de formación y acompañamiento dirigido a estudiantes, docentes, directores, personal administrativo, así como padres y tutores.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, renovables, y fue suscrito por Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable; y Wara González, presidenta de AINEP.

La entidad financiera informó en un documento de prensa que, como parte de la iniciativa, pondrá a disposición de los colegios afiliados un conjunto de programas y actividades sin costo, enfocados en educación financiera, convivencia escolar, tecnología, sostenibilidad y formación integral.

Entre las acciones contempladas figura el programa Finanzas con Propósito, talleres sobre buenos tratos y convivencia escolar, capacitaciones en herramientas digitales y sesiones de Masterclass Popular, con expertos invitados para abordar temas de interés para la comunidad educativa.

Asimismo, se desarrollarán actividades de sensibilización sobre sostenibilidad y cultura de las 3R —reducir, reutilizar y reciclar—, además del respaldo del banco a congresos, talleres y otras actividades académicas organizadas por AINEP.

Durante el acto de firma, Christopher Paniagua destacó que la iniciativa reafirma el compromiso del Banco Popular con el desarrollo educativo del país.

"Cuando apoyamos la educación, sembramos progreso y bienestar para la nación. Detrás de cada estudiante hay sueños, familias y un país que se prepara para enfrentar los desafíos del futuro", expresó el ejecutivo.

De su lado, Wara González, de la AINEP, valoró la alianza como un paso importante hacia una visión compartida de la educación como motor de desarrollo social.

"Este acuerdo fortalece el acompañamiento que brindamos a nuestras instituciones y a toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directores y familias", indicó.

La alianza se suma a otros programas impulsados por el Banco Popular en favor de la educación dominicana, entre ellos las becas Excelencia Popular, el Congreso Internacional de Educación APRENDO, la Academia Finanzas con Propósito y la Cátedra de Sostenibilidad "Alejandro E. Grullón E.".