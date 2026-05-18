Asonadebi-RD apoya ley de alimentación escolar, pero advierte riesgos para directores

La Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana (Asonadebi-RD) expresó su respaldo general al proyecto de ley de Alimentación y Nutrición Escolar, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, pero advirtió que algunas disposiciones del texto representan riesgos para la seguridad jurídica y los derechos laborales de los directores de centros educativos.

El proyecto, identificado como la Iniciativa No. 05262-2024-2028-CD, fue aprobado el pasado 13 de mayo de 2026 y se encuentra a la espera de su segunda discusión y posterior conocimiento en el Senado de la República.

En un comunicado, la entidad que agrupa a más de 6,000 directores de centros educativos públicos valoró el esfuerzo legislativo y reiteró que la alimentación escolar "no es un beneficio accesorio, sino un derecho fundamental de la niñez dominicana y una condición esencial para el aprendizaje".

No obstante, la organización manifestó preocupación particular por el artículo 78 del proyecto, el cual establece un régimen sancionador que podría implicar destituciones y responsabilidades patrimoniales por el manejo de los fondos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según la entidad, dicha disposición podría afectar a los directores aun en situaciones donde la gestión de los recursos no depende directamente de sus funciones, sino de instituciones como el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Asimismo, señalaron que los términos utilizados en el texto legal, como "inmiscuirse" o "daños por omisión", son "vagos e imprecisos", lo que, a su juicio, vulneraría el principio de seguridad jurídica.

"Los directores de centros educativos son líderes pedagógicos, no administradores de programas de alimentación", sostuvo la organización, al advertir que se les estarían asignando responsabilidades operativas sin los recursos ni la capacitación necesaria.

Llamado al diálogo

Asonadebi-RD solicitó al Congreso Nacional que se abra un proceso de consulta con las organizaciones del liderazgo escolar antes de la aprobación definitiva del proyecto.

También pidió ser recibida por la Comisión Permanente de Educación de ambas cámaras para presentar propuestas de modificación, así como su inclusión en la comisión técnica que trabajará el reglamento de aplicación de la futura ley junto al Ministerio de Educación (Minerd) y el Inabie.

Finalmente, la entidad convocó a asociaciones de directores, padres y madres, y a la sociedad civil educativa a sumarse a un diálogo técnico "constructivo" en torno a la iniciativa.

"Es una oportunidad histórica. Que sea también una ley justa para quienes la ejecutarán cada día en las escuelas", concluye el comunicado.