Resultados de sexta etapa de evaluación docente serán publicados en un máximo de 72 horas

El proceso actualmente se encuentra en la tercera de las cinco semanas previstas para su ejecución. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este martes que la sexta etapa del proceso, correspondiente a la observación de clases y revisión de la planificación pedagógica, registra un avance de un 55 % a nivel operativo.

El organismo explicó que las calificaciones de esta fase continúan publicándose en un plazo máximo de 72 horas y precisó que los resultados divulgados hasta el momento corresponden exclusivamente a esta etapa de la evaluación.

La Comisión recordó que la observación de clases representa el 50 % de la puntuación global de la EDD, proceso que actualmente se encuentra en la tercera de las cinco semanas previstas para su ejecución.

Indicó que esta fase consiste en la evaluación directa de la práctica pedagógica en el aula, mediante la recopilación de evidencias relacionadas con la planificación docente, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

Asimismo, aseguró que las jornadas continúan desarrollándose de manera organizada en los centros educativos del país, con la participación de los docentes convocados conforme al cronograma establecido.

Pide a ADP respetar labor de evaluadores

La entidad exhortó tanto al personal docente como a la ciudadanía a verificar únicamente las informaciones emitidas por los canales oficiales, tras advertir que la difusión de datos manipulados o descontextualizados puede generar confusión sobre el desarrollo de la evaluación.

También llamó a las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y a los maestros a respetar la labor de los pares evaluadores y garantizar su integridad física y profesional durante el proceso.

En cuanto a las apelaciones y reclamaciones, la Comisión recordó que, de acuerdo con el artículo 42, párrafo I, de la Orden Departamental No. 18-2025, los docentes pueden solicitar revisiones sobre aspectos procedimentales durante la aplicación de los instrumentos, incluyendo incidencias técnicas, condiciones de aplicación y cumplimiento de protocolos.

Sin embargo, aclaró que las reclamaciones relacionadas con calificaciones o resultados finales solo podrán presentarse una vez concluyan y sean publicados oficialmente los resultados generales de la Evaluación de Desempeño Docente.

La comisión añadió que el protocolo para esos recursos será dado a conocer oportunamente, con el objetivo de garantizar el debido proceso y la transparencia administrativa.

La Evaluación de Desempeño Docente fue declarada de alta prioridad mediante la Orden Departamental 50/2025 y tiene como propósito fortalecer la calidad de la enseñanza a través de la valoración de las competencias y prácticas del personal docente.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación, la ADP y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted).